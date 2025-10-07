GRABADO el 07-10-2025

¡PAREN EL HATE! Premier monta en cólera contra periodistas y streamers que insultan a Dina

Premier y ministra de la Mujer piden un alto a la violencia verbal contra Dina Boluarte: Es una dama.



Comisión de Constitución da luz verde a que encuestas se publiquen hasta 72 horas antes del día de las elecciones



Ministro de Cultura dice que es imposible trasladar administración de Machu Picchu, ante críticas del Congreso y autoridades regionales





Desde El Búho pe

TIRARON ORINES a PHILLIP BUTTERS en JULIACA: no olvidaron su "terruqueo" y se tuvo que esconder.

La Libertad: Su gestión no es exitosa, es un fracaso, apristas arremeten contra Acuña.

Partidos del pacto quitan apoyo a Dina Boluarte Pico a Pico con Mabel Cáceres.

Junín: Estudiantes de la UNAT bloquean carretera HuancayoHuancavelica en octavo día de huelga.

Ayacucho: Asfah cuestiona declaraciones de Dina Boluarte ante ola de inseguridad.

Paro de transportistas: los testimonios más duros de choferes que viven entre el miedo y extorsiones.

PASÓ EN EL PERÚ: Asfah cuestiona declaraciones de Dina Boluarte ante ola de inseguridad.

Ayacucho: FADA pide separar protesta social de la agenda agraria tras rechazo a ministro Agricultura.

Eduardo Arana explota contra la prensa: Basta de insultar a Dina Boluarte por ser mujer andina.

Cusco: Estudiantes intoxicados en comedor universitario exigen sanciones y responsabilidad a la UNIQ.

Junín: Estudiantes de la UNAT bloquean carreteras y exigen laboratorios e infraestructura.

Congreso se sacrifica por los transportistas y aprovechan para darle con palo a Dina Boluarte.

LA POLICÍA NO PUDO CONTROLARLO Nueva jornada de violencia sacude el fútbol peruano y deja heridos.

Paro de transporte no detiene a criminales, gobierno lo minimiza Pico a Pico con Mabel Cáceres.

Además hoy día 08 de Octubre en el calendario del Perú.

