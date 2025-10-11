GRABADO el 11-10-2025

Arequipa: arquero con requisitoria intentó huir del estadio y fue capturado

El fútbol amateur de Mollendo fue escenario de una insólita intervención policial. El arquero Lucio Matías Contreras Atamari, de 18 años, intentó escapar del estadio Juan Carlos Oblitas en pleno partido del Campeonato de Segunda División de Fútbol Amateur para evitar ser capturado por agentes que lo buscaban por una requisitoria por el presunto delito contra la libertad sexual.

Según testigos, dos efectivos policiales ingresaron al recinto deportivo cerca del minuto 30 del primer tiempo y consultaron si el arquero del equipo con polo verde respondía al nombre de Lucio Contreras. Tras confirmar su identidad, los agentes informaron que el joven contaba con una orden de captura vigente por violación.

Al notar la presencia policial, Contreras fingió una lesión y abandonó el campo de juego, pero en lugar de dirigirse a los vestuarios, salió corriendo del estadio. Cámaras de videovigilancia lo registraron cruzando la pista en su intento de fuga, mientras los agentes lo perseguían por los alrededores del complejo deportivo.

SE ENTREGÓ A LA POLICÍA

Finalmente, al verse rodeado, el joven futbolista decidió entregarse voluntariamente. Fue subido a una patrulla y trasladado a la comisaría de Mollendo para las diligencias correspondientes. Posteriormente, será puesto a disposición del Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Islay, que definirá su situación legal.


Ingresa a http://ptv.pe/455882 para más información

Emitido en el programa 24 Horas Edición Sabatina de Panamericana Televisión el 11/10/2025

Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

24 HORAS Cae exfutbolista por ser parte de una banda de extorsionadores en Surco.

24 HORAS Denuncian que un polvo sería la causa del envenenamiento masivo de mascotas en San Isidro.

24 HORAS Alcalde de Pataz se une a manifestaciones en la Plaza San Martín.

Tercer simulacro nacional multipeligro se realizará este lunes 13 de octubre a las 8 p. m..

Carabayllo: aparece niño de 10 años por quien exigían 20 mil soles.

Arequipa: arquero con requisitoria intentó huir del estadio y fue capturado.

Presidente José Jerí acude a zona de incendio en SJM: La emergencia ha sido controlada (3/3).

Rímac: encapuchados irrumpen y destruyen puestos del mercado de flores Uniflor.

SJL: brutal enfrentamiento entre barristas deja dos heridos.

Presidente José Jerí acude a zona de incendio en SJM: La emergencia ha sido controlada (2/3).

Gobierno de José Jerí convoca al Acuerdo Nacional para construir agenda ante inseguridad ciudadana.

Presidente José Jerí acude a zona de incendio en SJM: La emergencia ha sido controlada (1/3).

Presidente José Jerí: expectativa por conformación de su nuevo gabinete.

Presidente José Jerí se reúne con gremios de transportistas: estos son los acuerdos.

Bomberos controlan incendio en SJM: hay al menos 80 familias damnificadas (2/2).

Además hoy día 12 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

24 Horas

video

24 HORAS Cae exfutbolista por ser parte de una banda de extorsionadores en Surco

video

24 HORAS Denuncian que un polvo sería la causa del envenenamiento masivo de mascotas en San Isidro

video

24 HORAS Alcalde de Pataz se une a manifestaciones en la Plaza San Martín

video

Tercer simulacro nacional multipeligro se realizará este lunes 13 de octubre a las 8 p. m.

video

Carabayllo: aparece niño de 10 años por quien exigían 20 mil soles

video

Arequipa: arquero con requisitoria intentó huir del estadio y fue capturado

video

Presidente José Jerí acude a zona de incendio en SJM: La emergencia ha sido controlada (3/3)

video

Rímac: encapuchados irrumpen y destruyen puestos del mercado de flores Uniflor

video

SJL: brutal enfrentamiento entre barristas deja dos heridos

video

Presidente José Jerí acude a zona de incendio en SJM: La emergencia ha sido controlada (2/3)

video

Gobierno de José Jerí convoca al Acuerdo Nacional para construir agenda ante inseguridad ciudadana

video

Presidente José Jerí acude a zona de incendio en SJM: La emergencia ha sido controlada (1/3)

video

Presidente José Jerí: expectativa por conformación de su nuevo gabinete

video

Presidente José Jerí se reúne con gremios de transportistas: estos son los acuerdos

video

Bomberos controlan incendio en SJM: hay al menos 80 familias damnificadas (2/2)

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Descubrimiento de América

Descubrimiento de América

Nacimiento de Luis Alberto Sánchez

Nacimiento de Luis Alberto Sánchez

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día de la Raza

Día de la Raza

Día de la Lengua Española

Día de la Lengua Española

Fundación del estadio Mansiche

Fundación del estadio Mansiche

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es domingo, 12 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.44
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo