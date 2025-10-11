GRABADO el 11-10-2025

Arequipa: arquero con requisitoria intentó huir del estadio y fue capturado

El fútbol amateur de Mollendo fue escenario de una insólita intervención policial. El arquero Lucio Matías Contreras Atamari, de 18 años, intentó escapar del estadio Juan Carlos Oblitas en pleno partido del Campeonato de Segunda División de Fútbol Amateur para evitar ser capturado por agentes que lo buscaban por una requisitoria por el presunto delito contra la libertad sexual.



Según testigos, dos efectivos policiales ingresaron al recinto deportivo cerca del minuto 30 del primer tiempo y consultaron si el arquero del equipo con polo verde respondía al nombre de Lucio Contreras. Tras confirmar su identidad, los agentes informaron que el joven contaba con una orden de captura vigente por violación.



Al notar la presencia policial, Contreras fingió una lesión y abandonó el campo de juego, pero en lugar de dirigirse a los vestuarios, salió corriendo del estadio. Cámaras de videovigilancia lo registraron cruzando la pista en su intento de fuga, mientras los agentes lo perseguían por los alrededores del complejo deportivo.



SE ENTREGÓ A LA POLICÍA



Finalmente, al verse rodeado, el joven futbolista decidió entregarse voluntariamente. Fue subido a una patrulla y trasladado a la comisaría de Mollendo para las diligencias correspondientes. Posteriormente, será puesto a disposición del Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Islay, que definirá su situación legal.





Ingresa a http://ptv.pe/455882 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Sabatina de Panamericana Televisión el 11/10/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

24 HORAS Cae exfutbolista por ser parte de una banda de extorsionadores en Surco.

24 HORAS Denuncian que un polvo sería la causa del envenenamiento masivo de mascotas en San Isidro.

24 HORAS Alcalde de Pataz se une a manifestaciones en la Plaza San Martín.

Tercer simulacro nacional multipeligro se realizará este lunes 13 de octubre a las 8 p. m..

Carabayllo: aparece niño de 10 años por quien exigían 20 mil soles.

Arequipa: arquero con requisitoria intentó huir del estadio y fue capturado.

Presidente José Jerí acude a zona de incendio en SJM: La emergencia ha sido controlada (3/3).

Rímac: encapuchados irrumpen y destruyen puestos del mercado de flores Uniflor.

SJL: brutal enfrentamiento entre barristas deja dos heridos.

Presidente José Jerí acude a zona de incendio en SJM: La emergencia ha sido controlada (2/3).

Gobierno de José Jerí convoca al Acuerdo Nacional para construir agenda ante inseguridad ciudadana.

Presidente José Jerí acude a zona de incendio en SJM: La emergencia ha sido controlada (1/3).

Presidente José Jerí: expectativa por conformación de su nuevo gabinete.

Presidente José Jerí se reúne con gremios de transportistas: estos son los acuerdos.

Bomberos controlan incendio en SJM: hay al menos 80 familias damnificadas (2/2).

Además hoy día 12 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.