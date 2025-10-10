GRABADO el 10-10-2025

La emocionante reacción de María Corina Machado tras ganar el Nobel de la Paz 2025 El Comercio

ElComitéNoruegodelNobel anunció este viernes que la líder opositora venezolana MaríaCorinaMachado es la ganadora del PremioNobeldelaPaz2025, en reconocimiento a sus incansables esfuerzos por defender los derechos democráticos del pueblo venezolano y liderar la oposición frente al régimen de NicolásMaduro. Visiblemente emocionada, Machado agradeció el galardón en nombre de los millones de venezolanos que, según ella, no se han rendido ante la dictadura.



El anuncio generó reacciones en Venezuela y en el mundo. Desde el exilio, EdmundoGonzálezUrrutia celebró el premio como un reconocimiento no solo a Machado, sino a todo un pueblo que sigue resistiendo. Este Nobel marca un antes y un después en la historia venezolana, convirtiendo a María Corina Machado en un símbolo mundial de la resistencia pacífica y democrática.



Venezuela MaríaCorinaMachado PremioNobeldelaPaz2025 reacción democracia derechoshumanos



Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



María Corina Machado Nobel de la Paz 2025

reacción de María Corina Machado

premio Nobel de la Paz Venezuela

mensaje de María Corina Machado

María Corina Machado llora Nobel

historia de María Corina Machado

líder opositora venezolana

reacciones al Nobel de la Paz

premio Nobel 2025 ganadores

comité Nobel de Oslo

Nobel de la Paz latinoamérica

oposición en Venezuela

democracia venezolana

derechos humanos en Venezuela

mensaje al pueblo venezolano

impacto del Nobel de la Paz

Venezuela Nobel 2025

premio internacional a Machado

emotivo discurso de Machado

histórico reconocimiento para Venezuela

Desde EL COMERCIO

Dina Boluarte fue destituida del cargo, ¿ahora qué sigue? TQH EN VIVO.

La emotiva reacción de María Corina Machado y Edmundo González al Nobel de la Paz El Comercio.

La emocionante reacción de María Corina Machado tras ganar el Nobel de la Paz 2025 El Comercio.

María Corina Machado gana el Nobel de la Paz 2025 El Comercio.

José Jerí asume la presidencia del Perú tras la vacancia de Dina Boluarte Mirada de Fondo.

LOÚLTIMO: CONGRESO APRUEBA VACANCIA DE DINA BOLUARTE / JOSÉ JERÍ ES EL NUEVO PRESIDENTE EN VIVO.

Así fue la juramentación y primer discurso de José Jerí como presidente del Perú El Comercio.

Congreso aprueba vacancia de Dina Boluarte con 118 votos a favor El Comercio.

ATENTADO AGUA MARINA: ¿PNP DE CHORRILLOS NO ACTUÓ A TIEMPO?, ESTO DIJERON El Comercio.

Abogado de Dina Boluarte desmiente que presidenta vaya a salir del país El Comercio.

ATENTADO CONTRA AGUA MARINA: COMISARÍA MÁS CERCANA NO ACUDIÓ A LA EMERGENCIA Pasa en la Calle.

ATENTADO A AGUA MARINA Y TRIPLE HOMICIDIO EN MENOS DE 24 HORAS El Comercio.

Israel y Hamás firman el primer acuerdo que le pondría fin a la guerra en Gaza El Comercio.

Techo de comisaría en Surquillo colapsa y deja tres policías heridos El Comercio.

ICE rompe ventana de auto con bebé adentro durante arresto en EE.UU. El Comercio.

Además hoy día 10 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS EL COMERCIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.