¡Cámaras captaron su modus operandi! Sujetos son detenidos por robar equipaje olvidado en aeropuerto
En Piura, un bombero olvidó su laptop y tablet en el aeropuerto. Lo que pudo resolverse con normalidad (según protocolos de objetos perdidos), terminó en un robo y en el destape del modus operandi de dos hombres. Ellos usurparon su equipaje olvidado con toda una táctica. La Policía se dio cuenta de este delito y pudo detenerlos en su aterrizaje en el aeropuerto Jorge Chávez, en Lima.
Desde Latina Noticias
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - MIÉRCOLES 03 DE SETIEMBRE DEL 2025.
Algunos tienen cadena perpetua: Trasladan a reos a penal de máxima seguridad tras motín.
Hace 7 años usan este puente "provisional": Vecinos caminan sobre andamios para cruzar carretera.
Había robado 3 carros en una semana: Policía acorrala a 'Los Malditos de Santa' y abate a uno.
Decomisan cerca de 8 kilos de carne de lagarto en restaurante amazónico en Socabaya, Arequipa..
"Es la más amplia que he visto en mi vida": Este papelote será la cédula para votar en 2026.
¿Puente o andamio? A 7 años del accidente que generó el colapso del puente..
¡Cámaras captaron su modus operandi! Sujetos son detenidos por robar equipaje olvidado en aeropuerto.
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL - MIÉRCOLES 03 DE SETIEMBRE DEL 2025.
"La llevaron vía terrestre": Peruana es hallada en Colombia y detienen a principal sospechoso.
Las hipótesis sobre el asesinato del funcionario indonesio en Lince..
¿Quién asesinó a funcionario de Indonesia en Lince? Policía tiene una hipótesis de criminales detrás.
¿Fiesta causó feroz incendio? 4 casas afectadas en Barranco: "Estaban tomando toda la noche".
¡Se salva de morir en incendio! Adulto mayor estuvo más de media hora atrapado en fuego en Barranco.
Adulto mayor pide ayuda para su esposa e hija: necesitan ser atendidas en un hospital.
Además hoy día 03 de Setiembre en el calendario del Perú.
