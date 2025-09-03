GRABADO el 03-09-2025

¡Cámaras captaron su modus operandi! Sujetos son detenidos por robar equipaje olvidado en aeropuerto

En Piura, un bombero olvidó su laptop y tablet en el aeropuerto. Lo que pudo resolverse con normalidad (según protocolos de objetos perdidos), terminó en un robo y en el destape del modus operandi de dos hombres. Ellos usurparon su equipaje olvidado con toda una táctica. La Policía se dio cuenta de este delito y pudo detenerlos en su aterrizaje en el aeropuerto Jorge Chávez, en Lima.

