GRABADO el 28-07-2025

Cuatro horas para no decir nada sobre inseguridad: Congresistas se pronuncian por mensaje de Dina

El mensaje a la Nación de la presidenta Dina Boluarte, que duró más de cuatro horas, ha generado cuestionamientos por parte de diversos congresistas, quienes cuestionaron la falta de contenido sustancial, especialmente en temas como la inseguridad ciudadana. La mandataria leyó un discurso de 97 páginas, pero, para muchos parlamentarios, no logró responder a las principales preocupaciones de la ciudadanía.



Es un mensaje extenso que no dijo nada sobre inseguridad ciudadana, comentó la congresista Rosángela Barbarán. Lo que el peruano busca es un discurso concreto. Si quiso decir lo que hizo en un año, perfecto, pero no necesitaba más de cuatro horas para eso, añadió. La parlamentaria también criticó que Boluarte terminara omitiendo alrededor de 20 páginas al notar que la atención del público había decaído.



Algunos legisladores, incluso, optaron por retirarse del Hemiciclo del Congreso minutos después de que la presidenta Dina Boluarte iniciara su alocución. Fue evidente el malestar en sectores del Parlamento, que esperaban anuncios más concretos frente al clima de violencia que vive el país, así como medidas efectivas para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado.



CHIABRA Y SU POSTURA



El congresista Roberto Chiabra también fue tajante. No ha hablado nada importante sobre la seguridad ciudadana. Si seguimos teniendo nuestras fronteras como están, que cualquiera las cruzan, no vamos a poder reducir la inseguridad, señaló. Además, advirtió que el Perú no está aislado de los problemas que ya golpean con fuerza a países como Colombia y Ecuador, donde prevalece delitos como secuestro y extorsión.

Desde 24 Horas

Así concluyó la Gran Parada y Desfile Cívico Militar shorts.

Desfile de las delegaciones extranjeras shorts.

Así concluyó la Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2025.

Panamericana llevó cobertura de la Gran Parada Militar desde una grúa.

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: MARTES 29 DE JULIO DEL 2025.

Ministro del Interior: Me comprometo a reducir la cifra de seis homicidios al día.

2025 EN 24 HORAS EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: LUNES 28 DE JULIO DEL 2025.

Dina Boluarte: sus promesas incumplidas en materia de seguridad ciudadana.

Mensaje a la Nación: especialistas analizan el último discurso de Dina Boluarte por Fiestas Patrias.

Circuito Mágico del Agua: show de drones deslumbra el cielo por Fiestas Patrias.

Fiestas Patrias: más de 500 personas participaron de Trote Patriótico hasta cerro San Cristóbal.

Mininter sobre fiesta de altos mandos de la PNP: Fue parte de un cronograma de actividades.

Alias Panetón recupera su libertad tras cumplir condena por secuestros y asesinato de policías.

El 97 de peruanos desaprueba la gestión de Dina Boluarte, según encuesta CPI.

Cuatro horas para no decir nada sobre inseguridad: Congresistas se pronuncian por mensaje de Dina.

Además hoy día 29 de Julio en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.