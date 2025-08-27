GRABADO el 27-08-2025

Green Day en Lima: la previa del concierto en el estadio San Marcos EnVivoLR

Fans aguardan en el estadio San Marcos para vivir una noche inolvidable con la icónica banda Green Day.



Suscríbete SIN COSTO a La República Noticias y entérate de las noticias del Perú EN VIVO: https://www.youtube.com/playlist?listPLOeiHuEWSMewJx1yKGFgdnFPeYgUcQrN



¿Tienes una denuncia o quieres reportar un hecho? Escríbenos al WhatsApp de La República https://wa.me/51941000000.



Noticias Perú, Perú hoy, Noticias en vivo, Último minuto, Lo último, Urgente, Noticias peruanas en vivo, streaming Perú, La República, El Popular, Líbero, Noticieros en Perú



GreenDayEnLima

Green Day en Lima

Green Day Perú 2025

Concierto Green Day Lima

Estadio San Marcos

Green Day en vivo

South America 25 Tour

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 28 de agosto de 2025 EnDirectoLR.

DINA pierde el juicio y PORKY en problemas Sin Guion con ROSA MARÍA PALACIOS.

Un delincu3nte ingresó a una juguería y ases1nó de varios disp4ros a un hombre shorts lr.

Mujer termina arrollada tras choque entre camioneta municipal y auto en San Isidro shorts lr.

Familia de acos4dor de niñas en Villa María del Triunfo amen4zó a hombre que las defendió shorts.

Hombre defiende a niñas de acos4dor en Villa María del Triunfo shorts lr.

Valiente perrita apaga expl0s1vo lanzado contra casa de sus dueños en Huaral shorts lr.

JAVIER MILEI ROMPE EL SILENCIO y NIEGA denuncias de CORRUPCIÓN: Todo es mentira LR.

Venezuela y Brasil se unen en contra de las agresiones de EE. UU., afirma canciller Yván Gil LR.

Fonavi comenzará a pagar a más de 73.000 exaportantes desde el 28 de agosto HLR.

¿Asilo político para Martín Vizcarra? Brutalidad Política con Curwen.

¡JUGADA POLÍTICA! Dina Boluarte usa el caso Vizcarra para asegurar su lugar en Barbadillo HLR.

¿Dónde se come el mejor pan con chicharrón? PERUANOS RESPONDEN LR.

Green Day en Lima: la previa del concierto en el estadio San Marcos EnVivoLR.

VENEZUELA pide APOYO INTERNACIONAL por amenazas de EE. UU. LR shorts.

Además hoy día 28 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS La República - LR+

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.