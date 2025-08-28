¿Qué ocurre con nuestra alma tras la muerte? SEGMENTO ViajeAOtraDimensión
En Viaje a Otra Dimensión, conversamos con la médium Margarita Torres quien nos revela qué ocurre después de la muerte. Ella asegura que las almas viajan a otra dimensión, donde somos llamados visitantes, y venimos al planeta Tierra con un propósito: aprender y evolucionar.
