GRABADO el 27-08-2025

Vizcarra: INPE niega abusos contra expresidente y descarta nuevo traslado dentro de Ancón II

Martín Vizcarra volvió a ser el foco de la atención en las últimas horas luego de sus recientes declaraciones durante una nueva audiencia del juicio oral que se le sigue. De acuerdo a lo indicado, el expresidente estaría sufriendo abusos luego de ser trasladado a Ancón II y hasta sería nuevamente trasladado a otro ambiente de este penal.



Noticias del Perú y actualidad, política.



Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:



Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias

Instagram https://www.instagram.com/exitosape/

TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias

X (Twitter) https://x.com/exitosape

Web http://exitosanoticias.pe/

WhatsApp: 940 800 800



Exitosa Perú

"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"

http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube

¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!



Corporación Universal



ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú MartínVizcarra INPE

Desde Exitosa Noticias

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 27/08/25.

Exportaciones industriales no tradicionales superan récord: ¿Qué implica?.

Juan José Santiváñez confirma retorno de Martín Vizcarra al penal de Barbadillo.

Contraloría advierte que 127 municipios no han ejecutado presupuesto para el Vaso de Leche.

Juan José Santiváñez confirma retorno de Martín Vizcarra al penal de Barbadillo.

Evitamiento: Dos carriles cerrados tras hundimiento y filtraciones de agua por obras de la MML.

Luis Herrera: "Modelo de seguridad ciudadana del Conasec está desfasado".

Caso Saweto: "Hemos esperado más de 11 años", señala defensa legal.

Vizcarra: INPE niega abusos contra expresidente y descarta nuevo traslado dentro de Ancón II.

Tráiler impacta contra puente peatonal en cruce de Paseo de la República con 28 de julio.

Keiko Fujimori: Tribunal Constitucional evalúa hoy recurso que busca archivar el caso 'Cócteles'.

Ministro de Transportes sobre designación Santiváñez como ministro de Justicia: "Es legal".

Tacna: Policías protagonizan múltiples choque frente a unidad de Radiopatrulla.

Cusco: Liberan a acusada de pintar muro inca en pleno centro histórico.

Nicanor Boluarte: Fiscalía allana la vivienda del hermano de la presidenta en San Borja.

Además hoy día 27 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Exitosa Noticias

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.