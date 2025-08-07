GUSTAVO PETRO desde LETICIA y Arana en Santa Rosa ante tensión limítrofe con PERÚ HardNews
El mandatario colombiano, que hace días acusó a Perú de apoderarse de un territorio que le pertenecía a su nación, lanza su mensaje desde Leticia.
Sigue la transmisión oficial de la Rama Judicial de Colombia EN VIVO.
colombia gustavopetro peru
gustavo petro
gustavo petro colombia
gustavo petro hoy
gustavo petro noticias
dina boluarte
peru
Desde La República - LR+
Gustavo Petro en Leticia: "Colombia no reconoce soberanía del Perú en Santa Rosa" EnVivoLR.
¡ERUPCIÓN del VOLCÁN KILAUEA! Lava ARDIENTE en HAWÁI NewsLR.
"ES LINDO CRUZARNOS CON DIFERENTES ARTISTAS" Lado B con Marli Pissani.
ChatGPT se actualiza con GPT-5: el modelo más potente jamás creado LR.
¿PATRICIA BENAVIDES AL JNE? Y EL PROYECTO DE LEY SOBRE 'MELCOCHITA' EN MODO REACCIÓN.
Gustavo Petro: Colombia no reconoce la soberanía de Perú sobre en Isla de Santa Rosa LR.
Canes mueren envenenados tras salir a pasear en parque de Los Olivos EnVivoLR.
MELCOCHITA PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN ArdeTroya HNewsLR.
RESUMEN de la MAÑANERA DEL PUEBLO del 7 de agosto LR.
GUSTAVO PETRO desde LETICIA y Arana en Santa Rosa ante tensión limítrofe con PERÚ HardNews.
Claudia Sheinbaum EN VIVO: la Mañanera de hoy, 7 de agoston de 2025 EnDirectoLR.
Así fue la TRAGEDIA AÉREA en KENIA que dejó al menos 6 MUERTOS y varios heridos LR.
EJÉRCITO de Perú llega a Isla Santa Rosa y coloca banderas peruanas HLR.
PERÚ VS. COLOMBIA: PETRO NO CEDE y FRANCISCO SAGASTI EN VIVO Del Hecho Al Dicho con JAIME CHINCHA.
Trump ordena un censo sin incluir a inmigrantes indocumentados en EE. UU. LR.
Además hoy día 07 de Agosto en el calendario del Perú.
La República - LR+
Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.