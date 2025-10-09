GRABADO el 09-10-2025

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias ahora, jueves 9 de octubre del 2025

EnVivo Entérate de lo último del acontecer nacional e internacional en NoticiasAhora.

En TVPerú Noticias, el canal de todos los peruanos, te damos información actualizada sobre Perú, Latinoamérica y el mundo, incluyendo noticias nacionales, deportivas, culturales, económicas, tecnológicas y cobertura de actividades oficiales de la presidenta Dina Boluarte y del premier Eduardo Arana y otros ministerios. Transmitimos programas en vivo a través de streaming y somos el canal informativo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). TVPerúNoticias

¡Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerte siempre informado! Estar informados NosUne.

Sitio Web https://www.tvperu.gob.pe/noticias
Facebook https://www.facebook.com/noticias.tvperu
Twitter https://twitter.com/noticiastvperu
Instagram https://www.instagram.com/tvperunoticias/
Tiktok https://www.tiktok.com/tvperu.noticias

NOTICIAS, PERÚ, INFORMACIÓN, CANAL 7, TVPERÚ NOTICIAS, TVPERU, NOTICIAS, NOTICIAS HOY, NOTICIAS PERÚ HOY, NOTICIAS PERÚ, NOTICIAS PERÚ, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS EN EL EXTRANJERO, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, NOTICIAS MATINAL, ALIADOS POR LA SEGURIDAD, NOTICIAS AHORA, NOTICIAS MAÑANA, NOTICIAS TARDE, NOTICIAS NOCHE, DEPORTE EXPRESS, GEOMUNDO, FUTBOL, EN PARED, DIÁLOGO ABIERTO, TODO FÚTBOL, AL CIERRE, PRESIDENTA DINA BOLUARTE, POLÍTICA, PERÚ, PERUANOS, NOTICIAS DE PERÚ, INFORMACIÓN PERÚ, CONGRESO PERUANO, INSEGURIDAD PERÚ, ÚLTIMAS NOTICIAS, NOTICIAS DE HOY, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS EN VIVO PERÚ, PREMIER, PRIMER MINISTRO GUSTAVO ADRIANZÉN, CONSEJO DE MINISTROS

Desde TVPerú Noticias

Gabinete ministerial se presenta ante el Pleno del Congreso EN VIVO.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, jueves 9 de octubre del 2025.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias ahora, jueves 9 de octubre del 2025.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, jueves 9 de octubre del 2025.

Surquillo: cae parte del techo de comisaría distrital.

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del jueves 9 de octubre del 2025.

Premier Arana informa los nuevos acuerdos entre el Gobierno, Congreso y transportistas.

Presidenta Dina Boluarte participa en suscripción de contratos de concesión.

Agua Marina: clínica Maison de Santé se pronuncia sobre el estado de salud de los hermanos Quiroga.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, jueves 9 de octubre del 2025.

Mininter y Fiscalía se pronuncian tras ataque contra Agua Marina durante concierto en Chorrillos.

¿Cuál es el estado de salud de los integrantes de Agua Marina heridos en ataque en Chorrillos?.

TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy jueves 9 de octubre del 2025.

"Aliados por la seguridad": bloque hoy, jueves 9 de octubre del 2025.

INPE adquirirá 2500 grilletes para deshacinar las cárceles.

Además hoy día 10 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

TVPerú Noticias

video

Gabinete ministerial se presenta ante el Pleno del Congreso EN VIVO

video

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, jueves 9 de octubre del 2025

video

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias ahora, jueves 9 de octubre del 2025

video

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, jueves 9 de octubre del 2025

video

Surquillo: cae parte del techo de comisaría distrital

video

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del jueves 9 de octubre del 2025

video

Premier Arana informa los nuevos acuerdos entre el Gobierno, Congreso y transportistas

video

Presidenta Dina Boluarte participa en suscripción de contratos de concesión

video

Agua Marina: clínica Maison de Santé se pronuncia sobre el estado de salud de los hermanos Quiroga

video

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, jueves 9 de octubre del 2025

video

Mininter y Fiscalía se pronuncian tras ataque contra Agua Marina durante concierto en Chorrillos

video

¿Cuál es el estado de salud de los integrantes de Agua Marina heridos en ataque en Chorrillos?

video

TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy jueves 9 de octubre del 2025

video

"Aliados por la seguridad": bloque hoy, jueves 9 de octubre del 2025

video

INPE adquirirá 2500 grilletes para deshacinar las cárceles

Todos los videos desde TVPerú Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial del Huevo

Día Mundial del Huevo

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Semana Mundial del Espacio

Semana Mundial del Espacio

Fiesta de San Francisco de Borja o Tata Pancho en Yunguyo

Fiesta de San Francisco de Borja o Tata Pancho en Yunguyo

Día Mundial contra la Pena de Muerte

Día Mundial contra la Pena de Muerte

Día Nacional del Cuy

Día Nacional del Cuy

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 10 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.45
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo