GRABADO el 08-10-2025

Noticias 8 de octubre: DEMÓCRATAS BUSCAN DETENER ATAQUES DE TRUMP A NARCOS EN CARIBE Noticiero

El Senado de EstadosUnidos vive un momento crítico: senadores demócratas anunciaron que forzarán una votación en la Cámara Alta para bloquear los ataques navales ordenados por la administración de DonaldTrump contra embarcaciones en el Caribe. Argumentan que dichas acciones carecen de autorización legislativa y podrían arrastrar a EE. UU. a un conflicto mayor sin control del Congreso.



Mientras tanto, por orden de Nicolás Maduro, el régimen de Venezuela activó este miércoles el llamado Plan Independencia 200, previamente anunciado en septiembre, en plena escalada de tensión con Washington. La medida coincide con el despliegue naval estadounidense en aguas del Caribe y se interpreta como un mensaje de firmeza frente a eventuales maniobras militares extranjeras.



En otra arista de la crisis política en EE. UU., el propio presidente Trump pidió encarcelar al alcalde de Chicago y al gobernador de Illinois, acusándolos de no colaborar con las redadas migratorias. Esta ofensiva verbal marca una nueva pugna interna en un país ya convulsionado por las contradicciones entre poderes locales y federales.



Finalmente, en Argentina, la justicia dictó hoy condenas de 10 y 8 años de prisión para los acusados del intento de asesinato contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2022. El fallo eleva aún más la tensión política en el país y constituye uno de los hitos más dramáticos del panorama regional.



