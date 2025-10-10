GRABADO el 10-10-2025

Ayacucho: Si nos callamos, aceptamos, Asfah defiende protesta ante visita de autoridades

La presidenta de la Asociación de Familiares de Asesinados y Heridos del 15 de diciembre de 2022 (Asfah), Yobana Mendoza, defendió la protesta realizada durante la visita del ministro de Agricultura y un grupo de congresistas a Ayacucho el pasado 4 de octubre. Aseguró que la manifestación fue un acto legítimo de exigencia de justicia y un recordatorio de que las víctimas aún esperan respuestas. Nos enteramos por sorpresa de su llegada. No podíamos quedarnos tranquilos. Era el momento indicado para recordarles que Ayacucho fue masacrado, expresó a Jornada.

Mendoza señaló que su organización no podía permanecer en silencio ante congresistas que según afirmó han respaldado leyes que podrían beneficiar a responsables de violaciones de derechos humanos. Frente a las críticas de la Federación Agraria de Ayacucho (FADA), que calificó la protesta como inoportuna, la dirigente fue tajante: No sabíamos que ellos vendrían. Si estaban aquí, teníamos que decirles en su cara lo que pensamos. ¿Cuándo es el momento, si no cuando están presentes?.

La presidenta del Asfah rechazó también las acusaciones de que la manifestación tuviera tintes políticos y cuestionó el silencio de las autoridades locales frente a los hechos de diciembre de 2022. Nosotros, los familiares de los asesinados, tenemos un objetivo claro: justicia y garantías de no repetición. Nadie debe morir por protestar. Hasta ahora ni el ministro ni los congresistas se comunicaron con nosotros. Están en silencio, denunció.

En respuesta a los comentarios en redes sociales que califican las protestas del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho y del Asfah como dañinas para la imagen de la región, Mendoza fue enfática: Jamás estaré de acuerdo con que Ayacucho quede mal. Al contrario, nos estamos haciendo respetar. Una vida ayacuchana vale mucho. La dirigente reafirmó que continuarán con acciones públicas para mantener viva la memoria y la demanda de justicia: Si nos callamos, aceptamos. Y nosotros no vamos a callar.



