Este 14 de octubre se cierra oficialmente el padrón electoral ROTATIVARPP INFORME

El padrón electoral cerrará este 14 de octubre, una fecha clave dentro del cronograma de las Elecciones Generales 2026. Tras su cierre, el padrón será publicado durante cinco días: de manera física en las zonas más alejadas del país y a través de la web en las áreas urbanas, según informó el Jurado Nacional de Elecciones.



