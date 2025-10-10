GRABADO el 10-10-2025

Este 14 de octubre se cierra oficialmente el padrón electoral ROTATIVARPP INFORME

El padrón electoral cerrará este 14 de octubre, una fecha clave dentro del cronograma de las Elecciones Generales 2026. Tras su cierre, el padrón será publicado durante cinco días: de manera física en las zonas más alejadas del país y a través de la web en las áreas urbanas, según informó el Jurado Nacional de Elecciones.

Somos el canal oficial en YouTube de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.

¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/RPPNoticias
Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio
Noticias 24/7 en: https://rpp.pe

¡Regístrate en el club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!
https://clubfcc.com

Síguenos en redes sociales:
Facebook / rppnoticias
Instagram / rppnoticias
WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029...
X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias
TikTok / rppnoticias
Threads https://threads.net/rppnoticias

Desde RPP Noticias

ENVIVO PERÚ VS CHILE: LA PRIMERA PRUEBA DE LA NUEVA GENERACIÓN 3ENCANCHA.

ENVIVO FÚTBOL COMO CANCHA 10/10/2025 FCCRPP.

ENVIVO VAMOS AL VAR VamosAlVar 10/10/25.

EN VIVO PRUEBA DE FUEGO 10/10/2025 PDFRPP.

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE - NOCHE 10/10/2025 ROTATIVARPP.

ENVIVO LAS COSAS COMO SON 10/10/2025 LASCOSASPP.

ENVIVO CONEXIÓN 10/10/25 CONEXIONRPP.

ENVIVO ECONOMIA PARA TODOS 10/10/25 ECONOMIAXTODOS.

Este 14 de octubre se cierra oficialmente el padrón electoral ROTATIVARPP INFORME.

Elecciones 2026: Autoridades deben renunciar antes del 13 de octubre para postular ROTATIVARPP.

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 10/10/2025 ROTATIVARPP.

Suspenden actividad de Rafael López Aliaga tras detener a hombre armado cerca del estrado.

¿El gobierno puede garantizar la seguridad de la final de la Libertadores? SEGMENTO TocoYMeVoy.

¿La VACANCIA de DINA BOLUARTE genera INCERTIDUMBRE ECONÓMICA? ENCENDIDOSRPP.

ENVIVO CONMEBOL EVALÚA QUITARLE LA SEDE DE LA FINAL DE LA LIBERTADORES A LIMA TOCOYMEVOY.

Además hoy día 11 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

RPP Noticias

video

ENVIVO PERÚ VS CHILE: LA PRIMERA PRUEBA DE LA NUEVA GENERACIÓN 3ENCANCHA

video

ENVIVO FÚTBOL COMO CANCHA 10/10/2025 FCCRPP

video

ENVIVO VAMOS AL VAR VamosAlVar 10/10/25

video

EN VIVO PRUEBA DE FUEGO 10/10/2025 PDFRPP

video

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE - NOCHE 10/10/2025 ROTATIVARPP

video

ENVIVO LAS COSAS COMO SON 10/10/2025 LASCOSASPP

video

ENVIVO CONEXIÓN 10/10/25 CONEXIONRPP

video

ENVIVO ECONOMIA PARA TODOS 10/10/25 ECONOMIAXTODOS

video

Este 14 de octubre se cierra oficialmente el padrón electoral ROTATIVARPP INFORME

video

Elecciones 2026: Autoridades deben renunciar antes del 13 de octubre para postular ROTATIVARPP

video

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 10/10/2025 ROTATIVARPP

video

Suspenden actividad de Rafael López Aliaga tras detener a hombre armado cerca del estrado

video

¿El gobierno puede garantizar la seguridad de la final de la Libertadores? SEGMENTO TocoYMeVoy

video

¿La VACANCIA de DINA BOLUARTE genera INCERTIDUMBRE ECONÓMICA? ENCENDIDOSRPP

video

ENVIVO CONMEBOL EVALÚA QUITARLE LA SEDE DE LA FINAL DE LA LIBERTADORES A LIMA TOCOYMEVOY

Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Internacional de la Niña

Día Internacional de la Niña

Creación del distrito de Rahuapampa (Huari)

Creación del distrito de Rahuapampa (Huari)

Fallecimiento del expresidente José de la Mar

Fallecimiento del expresidente José de la Mar

Día Mundial de los Cuidados Paliativos

Día Mundial de los Cuidados Paliativos

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día Internacional del Árbitro de Fútbol

Día Internacional del Árbitro de Fútbol

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es sábado, 11 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.45
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo