GRABADO el 13-10-2025

Al Día con Willax - OCT 13 - HIJO DE VÍCTOR YAIPÉN DENUNCIA EXTORSIÓN Willax

Bienvenido al canal oficial de Willax Televisión. Aquí encontrarás lo mejor de nuestra programación: noticias, entretenimiento, opinión, política, espectáculos, deportes y más.

Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún estreno.
Síguenos en nuestras redes sociales y mantente informado las 24 horas.

Desde Willax Televisión

Al Día con Willax - OCT 13 - 4/5 - LIDIAR CON LA INSEGURIDAD Y LAS ELECCIONES SERÁ CLAVE Willax.

Al Día con Willax - OCT 13 - 3/5 - INCENDIO DEJÓ MÁS 100 VIVIENDAS EN CENIZAS Willax.

Al Día con Willax - OCT 13 - 5/5 - CORRESPONSALES EXTRANJEROS RECURREN A OPINÓLOGOS ROJOS Willax.

Al Día con Willax - OCT 13 - EL ARCHIVO QUE MARCÓ EL FUTURO POLÍTICO DE JOSÉ JERÍ Willax.

Yo Caviar - OCT 13 - 1/1 - ¡EL FIN DE DINA BOLUARTE! Willax.

Al Día con Willax - OCT 13 - GENERACIÓN "Z" PREPARA MARCHA PARA ESTE 15 DE OCTUBRE Willax.

Al Día con Willax - OCT 13 - CIUDADANOS HABLAN DEL NUEVO PRESIDENTE DE JOSÉ JERÍ Willax.

Al Día con Willax - OCT 13 - ENCAÑONAN Y ASALTAN A TRABAJADOR DE GRIFO Y A SU PADRE Willax.

Al Día con Willax - OCT 13 - VECINOS DENUNCIAN CHOQUES Y DESPISTES VEHICULARES Willax.

Al Día con Willax - OCT 13 - INCENDIO DEJÓ MÁS 100 VIVIENDAS EN CENIZAS Willax.

Al Día con Willax - OCT 13 - 2/5 - 'ARMONIA 10' USA CHALECOS ANTIBALAS EN PRESENTACIÓN Willax.

Al Día con Willax - OCT 13 - HALLAN FÁBRICA DE BANNERS DE PROPAGANDA DE CÉSAR ACUÑA Willax.

Al Día con Willax - OCT 13 - ORQUESTA ZAPEROKO SE PRESENTÓ ANTES DEL ATAQUE Willax.

Al Día con Willax - OCT 13 - HIJO DE VÍCTOR YAIPÉN DENUNCIA EXTORSIÓN Willax.

Al Día con Willax - OCT 13 - 1/5 - TRANSPORTISTAS PROMETEN NO REALIZAR MÁS PAROS Willax.

Además hoy día 14 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Willax Televisión

video

Al Día con Willax - OCT 13 - 4/5 - LIDIAR CON LA INSEGURIDAD Y LAS ELECCIONES SERÁ CLAVE Willax

video

Al Día con Willax - OCT 13 - 3/5 - INCENDIO DEJÓ MÁS 100 VIVIENDAS EN CENIZAS Willax

video

Al Día con Willax - OCT 13 - 5/5 - CORRESPONSALES EXTRANJEROS RECURREN A OPINÓLOGOS ROJOS Willax

video

Al Día con Willax - OCT 13 - EL ARCHIVO QUE MARCÓ EL FUTURO POLÍTICO DE JOSÉ JERÍ Willax

video

Yo Caviar - OCT 13 - 1/1 - ¡EL FIN DE DINA BOLUARTE! Willax

video

Al Día con Willax - OCT 13 - GENERACIÓN "Z" PREPARA MARCHA PARA ESTE 15 DE OCTUBRE Willax

video

Al Día con Willax - OCT 13 - CIUDADANOS HABLAN DEL NUEVO PRESIDENTE DE JOSÉ JERÍ Willax

video

Al Día con Willax - OCT 13 - ENCAÑONAN Y ASALTAN A TRABAJADOR DE GRIFO Y A SU PADRE Willax

video

Al Día con Willax - OCT 13 - VECINOS DENUNCIAN CHOQUES Y DESPISTES VEHICULARES Willax

video

Al Día con Willax - OCT 13 - INCENDIO DEJÓ MÁS 100 VIVIENDAS EN CENIZAS Willax

video

Al Día con Willax - OCT 13 - 2/5 - 'ARMONIA 10' USA CHALECOS ANTIBALAS EN PRESENTACIÓN Willax

video

Al Día con Willax - OCT 13 - HALLAN FÁBRICA DE BANNERS DE PROPAGANDA DE CÉSAR ACUÑA Willax

video

Al Día con Willax - OCT 13 - ORQUESTA ZAPEROKO SE PRESENTÓ ANTES DEL ATAQUE Willax

video

Al Día con Willax - OCT 13 - HIJO DE VÍCTOR YAIPÉN DENUNCIA EXTORSIÓN Willax

video

Al Día con Willax - OCT 13 - 1/5 - TRANSPORTISTAS PROMETEN NO REALIZAR MÁS PAROS Willax

Todos los videos desde Willax Televisión en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial de la Espirometría

Día Mundial de la Espirometría

Fiesta de Santa Fortunata en Moquegua

Fiesta de Santa Fortunata en Moquegua

Fiesta patronal en honor a la Virgen del Rosario en Sacsamarca

Fiesta patronal en honor a la Virgen del Rosario en Sacsamarca

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Creación del distrito de Huacachi (Huari)

Creación del distrito de Huacachi (Huari)

Día Internacional de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAEE

Día Internacional de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAEE

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es martes, 14 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.44
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo