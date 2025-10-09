GRABADO el 09-10-2025

Presidenta Dina Boluarte dijo durante una ceremonia oficial que seguirá trabajando hasta 2026

Mientras varios sectores exigen gestos más concretos ante los ataques, este mensaje ha sido recibido con críticas por su generalidad y por lo tardío, dado el clamor de la ciudadanía por respuestas y protección real.

JOSÉ JERÍ, DEL CONGRESO A PALACIO EDUARDO SALHUANA PERÚ 2026.

EL CONGRESO en su HORA más difícil CÉSAR DELGADO-GUEMBES PERÚ 2026.

Detienen a hombre armado en evento de López Aliaga.

LOS NUEVOS MINISTROS VICTOR GARCÍA TOMA PERÚ 2026.

DESPUÉS DE LA VACANCIA HUMBERTO ABANTO PERÚ 2026.

COREOGRAFÍA para TRENZAS SOLAS TERESA RUIZ ROSAS ELLOS Y ELLAS .

El chofer detenido por cobrarle pasaje a un policía rompió su silencio..

Tres policias resultaron heridos y fueron trasladados de emergencia para recibir atención médica..

Semanas antes, El Monstruo envió un audio al grupo Agua Marina exigiendo el pago de cupo..

Durante el show de Agua Marina, una ráfaga de disparos desató el caos y dejó varios músicos heridos..

Durante la marcha de la Generación Z, Maite Vizcarra reflexionó sobre el simbolismo de su bandera..

Milei presentó su libro convirtiendo el evento en un recital de rock..

El alcalde de Lima encabezó la entrega de las fachadas restauradas de la iglesia de Las Trinitarias.

El congresista Alejandro Cavero comparte su postura sobre la familia y la comunidad LGBT..

Además hoy día 10 de Octubre en el calendario del Perú.

