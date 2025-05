GRABADO el 10-05-2025

Villa María del Triunfo: mujer de 79 años desaparece en víspera del Día de la Madre

María Venturo Calixto, una adulta mayor de 79 años, desapareció el pasado viernes por la noche tras abordar una mototaxi en las inmediaciones del mercado Santa Rosa, en Villa María del Triunfo. Vestía chompa guinda, pantalón mostaza y usaba un bastón. Desde ese momento, no se tiene ninguna información sobre su paradero.



La unidad en la que se transportó era de color verde, con chasis azul y puerta blanca, pero la placa proporcionada no es la correcta. La familia denuncia que ni siquiera pueden ubicar a la empresa de transporte, ya que no está registrada formalmente, y el teléfono móvil de la señora María permanece apagado.



A pocas horas del Día de la Madre, sus hijas enfrentan un verdadero calvario. No hay registros de su ingreso a hospitales ni morgues, lo que aumenta la desesperación. Ella siempre estuvo para nosotras, ahora nos toca a nosotras buscarla hasta el final, expresó una de sus hijas con la voz entrecortada.



SU FAMILIA PIDE AYUDA



La familia ha pedido ayuda urgente a la ciudadanía. Si alguien tiene información sobre doña María, puede comunicarse a los números que aparecen en pantalla. Cada minuto cuenta para poder reencontrarse con ella.





Ingresa a http://ptv.pe/442484 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Sabatina de Panamericana Televisión el 10/05/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

Centro de Lima: regalos para mamá desde 5 soles en Mesa Redonda.

Villa María del Triunfo: mujer de 79 años desaparece en víspera del Día de la Madre.

San Luis: incendio destruye almacén de fertilizantes y productos químicos.

Trujillo: hombre mata a perrita lanzándola contra el pavimento.

Presidenta Dina Boluarte llega a Pataz y exige resultados a Comando Unificado.

Ataque con explosivo deja cuatro heridos en paradero de colectivos en Cañete.

Promulgan ley que permite procesar a adolescentes de 16 y 17 años como adultos por delitos graves.

Carabayllo: capturan a dos extorsionadores con granadas y dinamitas.

Congreso aprueba ley para transferir pasajes aéreos sin costo adicional.

Chiclayo: rinden homenaje al Papa León XIV con emotiva misa en la plaza central.

Yo canté con el Papa: jóvenes chiclayanos recuerdan anécdota con León XIV.

Seminaristas de Chiclayo celebran con júbilo elección del Papa León XIV.

Misionero peruano recuerda al Papa León XIV: "Tenía el sello de los pastores con olor a oveja".

Cañete: arriesgan sus vidas al construir puente de madera para cruzar río.

Asaltan botica en Villa El Salvador: delincuentes se llevaron todas las ganancias del día.

Además hoy día 11 de Mayo en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.