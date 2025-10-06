GRABADO el 06-10-2025

ALIANZA LIMA VS ALIANZA UNIVERSIDAD FECHA 13 TORNEO CLAUSURA LIGA 1 2025 Líbero

Alianza Lima visita a AlianzaUniversidad por la fecha 13 del TorneoClausura Liga 1 2025. Los blanquiazules llegan jugándose las últimas chances de ganar la segunda mitad del año. El partido se jugará este domingo 5 de octubre en el Estadio Heraclio Tapia desde las 12:00 horas. Sigue el partido EN VIVO a través de Líbero.

Alianza Lima vs. Alianza Universidad EN VIVO HOY
Alianza Lima vs. Alianza Universidad partido completo
Alianza Lima vs. Alianza Universidad EN VIVO 2025
Alianza Lima vs. Alianza Universidad EN VIVO RESUMEN
Alianza Lima vs. Alianza Universidad EN VIVO
Alianza Lima vs. Alianza Universidad EN VIVO COMPLETO
Alianza Lima vs. Alianza Universidad EN VIVO GRATIS
Alianza Lima vs. Alianza Universidad EN VIVO ONLINE
Alianza Lima vs. Alianza Universidad reacción
Alianza Lima vs. Alianza Universidad reacciones en vivo
Alianza Lima vs. Alianza Universidad resumen
Alianza Lima vs. Alianza Universidad hoy
Alianza Lima vs. Alianza Universidad GOLES
Alianza Lima vs. Alianza Universidad Estadio Inca Garcilaso de la Vega
Resumen de Alianza Lima vs. Alianza Universidad
Partido completo Alianza Lima vs. Alianza Universidad
Resumen completo Alianza Lima vs. Alianza Universidad
Alianza Lima vs. Alianza Universidad EN VIVO
Alianza Lima vs. Alianza Universidad en vivo 2025
Alianza Lima vs. Alianza Universidad en vivo
Alianza Lima vs. Alianza Universidad Liga 1
Alianza Lima vs. Alianza Universidad en vivo
Alianza Lima vs. Alianza Universidad 2025
Alianza Lima vs. Alianza Universidad 2025

Enlaces Útiles
Suscríbete: http://bit.ly/2Og5ju6
Más noticias: https://libero.pe/
Facebook: http://bit.ly/38i9NcH
Twitter: http://bit.ly/31Hig6D
Instagram: http://bit.ly/2ScLWFQ

Desde Líbero

UNIVERSITARIO VS JUAN PABLO II FECHA 13 TORNEO CLAUSURA LIGA 1 2025 Líbero.

ALIANZA LIMA VS ALIANZA UNIVERSIDAD FECHA 13 TORNEO CLAUSURA LIGA 1 2025 Líbero.

UNIVERSITARIO venció a JUAN PABLO II y se consolida como favorito a CAMPEONAR el CLAUSURA Líbero.

¡MOMENTO DEL ADIÓS! Guerrero anunció la FECHA DE SU RETIRO del fútbol profesional.

Presidente de GREMIO ELOGIÓ a ERICK NORIEGA tras su desempeño en BRASIL Líbero.

FERRARI apoya a QUEVEDO tras solicitar no jugar con Perú Líbero.

GREMIO VS BRAGANTINO: CON ERICK NORIEGA SERIE A DE BRASIL LÍBERO.

UNIVERSITARIO JUAN PABLO II: dónde y a qué hora ver por el Torneo Clausura Líbero.

BARCELONA VS SEVILLA: Hora y canal del partido por La Liga de España Líbero.

ALIANZA UNIVERSIDAD VS ALIANZA LIMA: Hora y canal para ver el partido Líbero.

¿AYACUCHO DESAFILIADO DE LA LIGA 1? Esto es lo que se sabe hasta el momento Líbero.

SELECCIÓN PERUANA, SORPRESAS, JUVENTUD Y RECAMBIO Análisis de la LISTA DE CONVOCADOS Líbero.

RECHAZÓ PERÚ: Marcelo Timorán fue convocado por BOLIVIA y le dijo que NO A PERÚ Líbero.

RICARDO GARECA habló sobre CHRISTIAN CUEVA y la falta que hace en la SELECCIÓN PERUANA Líbero.

¿UNIVERSITARIO YA ES CAMPEÓN DEL CLAUSURA 2026? Líbero.

Además hoy día 06 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Líbero

video

UNIVERSITARIO VS JUAN PABLO II FECHA 13 TORNEO CLAUSURA LIGA 1 2025 Líbero

video

ALIANZA LIMA VS ALIANZA UNIVERSIDAD FECHA 13 TORNEO CLAUSURA LIGA 1 2025 Líbero

video

UNIVERSITARIO venció a JUAN PABLO II y se consolida como favorito a CAMPEONAR el CLAUSURA Líbero

video

¡MOMENTO DEL ADIÓS! Guerrero anunció la FECHA DE SU RETIRO del fútbol profesional

video

Presidente de GREMIO ELOGIÓ a ERICK NORIEGA tras su desempeño en BRASIL Líbero

video

FERRARI apoya a QUEVEDO tras solicitar no jugar con Perú Líbero

video

GREMIO VS BRAGANTINO: CON ERICK NORIEGA SERIE A DE BRASIL LÍBERO

video

UNIVERSITARIO JUAN PABLO II: dónde y a qué hora ver por el Torneo Clausura Líbero

video

BARCELONA VS SEVILLA: Hora y canal del partido por La Liga de España Líbero

video

ALIANZA UNIVERSIDAD VS ALIANZA LIMA: Hora y canal para ver el partido Líbero

video

¿AYACUCHO DESAFILIADO DE LA LIGA 1? Esto es lo que se sabe hasta el momento Líbero

video

SELECCIÓN PERUANA, SORPRESAS, JUVENTUD Y RECAMBIO Análisis de la LISTA DE CONVOCADOS Líbero

video

RECHAZÓ PERÚ: Marcelo Timorán fue convocado por BOLIVIA y le dijo que NO A PERÚ Líbero

video

RICARDO GARECA habló sobre CHRISTIAN CUEVA y la falta que hace en la SELECCIÓN PERUANA Líbero

video

¿UNIVERSITARIO YA ES CAMPEÓN DEL CLAUSURA 2026? Líbero

Todos los videos desde Líbero en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Mundial del Espacio

Semana Mundial del Espacio

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día Mundial de la Arquitectura

Día Mundial de la Arquitectura

Fallecimiento del escritor Ricardo Palma

Fallecimiento del escritor Ricardo Palma

Semana Jubilar de Piura

Semana Jubilar de Piura

Día Mundial del Hábitat

Día Mundial del Hábitat

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es lunes, 06 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.47
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo