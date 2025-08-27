GRABADO el 27-08-2025

EXITOSA DEPORTES CONMEBOL DEFINE RIVAL DE ALIANZA - U DE CHILE SACA VENTAJA - 27/08/25

Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:
Instagram / exitosape
Twitter / exitosape
Facebook / exitosanoticias
Web http://exitosanoticias.pe/
WhatsApp: 940 800 800

Exitosa Perú
"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"
http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube
¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!

Corporación Universal

Exitosa exitosadeportes gonzalonuñez oscarpaz jeanrodríguez

Desde Exitosa Noticias

EXITOSA DEPORTES CONMEBOL DEFINE RIVAL DE ALIANZA - U DE CHILE SACA VENTAJA - 27/08/25.

EXITOSA DEPORTES CONMEBOL DEFINE RIVAL DE ALIANZA - U DE CHILE SACA VENTAJA - 27/08/25.

U. de Chile pasaría a cuartos de final de la Sudamericana: Conmebol impondría sanción.

Copa Sudamericana: U. de Chile sería el próximo rival de Alianza Lima.

Copa Sudamericana: U. de Chile sería el próximo rival de Alianza Lima.

Coronel PNP ordena desalojar mascotas de Complejo Policial Norte 1.

Presunto asesino de Sheyla Gutiérrez permanece detenido en carceleta del Poder Judicial.

La importancia de establecer límites y normas en casa.

"No me sueltes": Festival solidario que une a más de 30 bandas en apoyo de Diana Foronda.

Exitosa y cevichería 'Piscis' premian con porción de ceviche y unos ricos picarones.

Documentos clave que debes revisar antes de comprar un inmueble.

Exitosa y cevichería 'Piscis' premian tu sintonía.

¿Cómo afrontar el último adiós a una mascota?.

Eduardo Herrera: Martín Vizcarra está construyendo una historia donde él es la víctima.

Aumenta la ola delincuencial en la provincia de Huaura.

Además hoy día 28 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Exitosa Noticias

video

EXITOSA DEPORTES CONMEBOL DEFINE RIVAL DE ALIANZA - U DE CHILE SACA VENTAJA - 27/08/25

video

EXITOSA DEPORTES CONMEBOL DEFINE RIVAL DE ALIANZA - U DE CHILE SACA VENTAJA - 27/08/25

video

U. de Chile pasaría a cuartos de final de la Sudamericana: Conmebol impondría sanción

video

Copa Sudamericana: U. de Chile sería el próximo rival de Alianza Lima

video

Copa Sudamericana: U. de Chile sería el próximo rival de Alianza Lima

video

Coronel PNP ordena desalojar mascotas de Complejo Policial Norte 1

video

Presunto asesino de Sheyla Gutiérrez permanece detenido en carceleta del Poder Judicial

video

La importancia de establecer límites y normas en casa

video

"No me sueltes": Festival solidario que une a más de 30 bandas en apoyo de Diana Foronda

video

Exitosa y cevichería 'Piscis' premian con porción de ceviche y unos ricos picarones

video

Documentos clave que debes revisar antes de comprar un inmueble

video

Exitosa y cevichería 'Piscis' premian tu sintonía

video

¿Cómo afrontar el último adiós a una mascota?

video

Eduardo Herrera: Martín Vizcarra está construyendo una historia donde él es la víctima

video

Aumenta la ola delincuencial en la provincia de Huaura

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Reincorporación de Tacna al Perú

Reincorporación de Tacna al Perú

Festividad de San Agustín del distrito de Independencia en Huaraz (Áncash)

Festividad de San Agustín del distrito de Independencia en Huaraz (Áncash)

Nacimiento del compositor Eduardo Montes Rivas

Nacimiento del compositor Eduardo Montes Rivas

Procesión de la Bandera en la ciudad de Tacna

Procesión de la Bandera en la ciudad de Tacna

Nacimiento del compositor Augusto Rojas Llerena

Nacimiento del compositor Augusto Rojas Llerena

Semana jubilar y turística de la provincia de Oxapampa (Pasco)

Semana jubilar y turística de la provincia de Oxapampa (Pasco)

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es jueves, 28 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

14º Lima
3.54
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo