MBAPPÉ impulsa colegio y cancha en PERÚ para jóvenes LR
Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid y campeón mundial con Francia, lleva su labor solidaria a Perú a través de su fundación Inspired by KM. En Ancón, financia la construcción de un moderno colegio y la remodelación total de una cancha sintética de fútbol, transformando un terreno polvoriento en un espacio deportivo de primer nivel.
El proyecto busca brindar educación de calidad, promover el deporte y fomentar la integración social de niños y jóvenes. Creada en 2020, la fundación beneficia a 98 jóvenes al año y ahora amplía su impacto internacional, ofreciendo oportunidades reales a comunidades vulnerables del país.
peru mbappe ancón
