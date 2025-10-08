GRABADO el 08-10-2025

TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy miércoles 8 de octubre del 2025

Inicia tu día bien informado con lo último del acontecer nacional e internacional en TVPerúNoticias Edición Matinal, junto a Omar Figueroa y Romy Huamani Heidinger.

¡Suscríbete para más contenido exclusivo!

Sintonízanos en:
- Televisión Digital Terrestre (TDT): C7.3
- Movistar TV: C31 SD / 731 HD
- Claro TV: C14 SD / 514 HD
- Best Cable: C92
- Star Globalcom: C12"

En TVPerú Noticias, el canal de todos los peruanos, te damos información actualizada sobre Perú, Latinoamérica y el mundo, incluyendo noticias nacionales, deportivas, culturales, económicas, tecnológicas y cobertura de actividades oficiales de la presidenta Dina Boluarte, del premier Eduardo Arana y demás ministerios. Transmitimos programas en vivo a través de streaming y somos el canal informativo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). TVPerúNoticias

Síguenos aquí: https://www.youtube.com/tvperunoticias

¡Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerte siempre informado! Estar informados NosUne.

Sitio Web https://www.tvperu.gob.pe/noticias
Facebook https://www.facebook.com/noticias.tvperu
Twitter https://twitter.com/noticiastvperu
Instagram https://www.instagram.com/tvperunoticias/
Tiktok https://www.tiktok.com/tvperu.noticias

TVPerú Noticias, canal 7.3, fue lanzado el 3 de noviembre de 2013 a través de la televisión digital terrestre (TDT), como parte del múltiplex de TV Perú. Ofrecemos noticiarios locales, nacionales y mundiales, siendo el canal de televisión abierta peruano dedicado exclusivamente a las noticias.

NOTICIAS, PERÚ, INFORMACIÓN, CANAL 7, TVPERÚ NOTICIAS, TVPERU, NOTICIAS, NOTICIAS HOY, NOTICIAS PERÚ HOY, NOTICIAS PERÚ, NOTICIAS PERÚ, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS EN EL EXTRANJERO, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, NOTICIAS MATINAL, ALIADOS POR LA SEGURIDAD, NOTICIAS AHORA, NOTICIAS MAÑANA, NOTICIAS TARDE, NOTICIAS NOCHE, DEPORTE EXPRESS, GEOMUNDO, FUTBOL, EN PARED, DIÁLOGO ABIERTO, TODO FÚTBOL, AL CIERRE, PRESIDENTA DINA BOLUARTE, POLÍTICA, PERÚ, PERUANOS, NOTICIAS DE PERÚ, INFORMACIÓN PERÚ, CONGRESO PERUANO, INSEGURIDAD PERÚ, ÚLTIMAS NOTICIAS, NOTICIAS DE HOY, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS EN VIVO PERÚ, PREMIER, EDUARDO ARANA, CONSEJO DE MINISTROS, CORREDOR MORADO, LLUVIAS EN PERÚ, LLUVIAS TORRENCIALES, LLUVIAS TORRENCIALES EN PERÚ, SUSPENDEN CORREDOR MORADO, JNJ, JNJ INFORME, CONGRESO JNJ, LIGA 1

Desde TVPerú Noticias

"A toda máquina" por TVPerú Noticias EN VIVO de hoy martes 8 de octubre del 2025.

Presidenta Boluarte entrega ofrenda floral en memoria del Gran Almirante Miguel Grau.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, miércoles 8 de octubre del 2025.

Presidenta Dina Boluarte participa en ceremonia por el 240. aniversario de la Marina de Guerra.

"El tiempo en TVPerú": el pronóstico del clima para hoy, miércoles 8 de octubre, según el Senamhi.

TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy miércoles 8 de octubre del 2025.

Ecuador: presidente Daniel Noboa resulta ileso de ataque a vehículo en el que viajaba.

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del miércoles 8 de octubre del 2025.

Osiptel bloquea 1.5 millones de celulares para frenar delitos y proteger a ciudadanos.

Elecciones Perú 2026: ¿cuántos candidatos elegiremos? Mm TVPerú Noticias EN VIVO.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias noche, martes 7 de octubre del 2025.

TVPerú Sur EN VIVO Noticias desde el sur del Perú 7 de octubre del 2025.

Lo que nadie te explicó de las Elecciones 2026: autoridades, requisitos y bicameralidad .

EN VIVO TVPerú Norte: el noticiero de la macrorregión norte hoy 7 de octubre del 2025.

Octavo retiro AFP : fechas, pasos y consejos para usar tu dinero con inteligencia.

Además hoy día 09 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

TVPerú Noticias

video

"A toda máquina" por TVPerú Noticias EN VIVO de hoy martes 8 de octubre del 2025

video

Presidenta Boluarte entrega ofrenda floral en memoria del Gran Almirante Miguel Grau

video

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, miércoles 8 de octubre del 2025

video

Presidenta Dina Boluarte participa en ceremonia por el 240. aniversario de la Marina de Guerra

video

"El tiempo en TVPerú": el pronóstico del clima para hoy, miércoles 8 de octubre, según el Senamhi

video

TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy miércoles 8 de octubre del 2025

video

Ecuador: presidente Daniel Noboa resulta ileso de ataque a vehículo en el que viajaba

video

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del miércoles 8 de octubre del 2025

video

Osiptel bloquea 1.5 millones de celulares para frenar delitos y proteger a ciudadanos

video

Elecciones Perú 2026: ¿cuántos candidatos elegiremos? Mm TVPerú Noticias EN VIVO

video

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias noche, martes 7 de octubre del 2025

video

TVPerú Sur EN VIVO Noticias desde el sur del Perú 7 de octubre del 2025

video

Lo que nadie te explicó de las Elecciones 2026: autoridades, requisitos y bicameralidad

video

EN VIVO TVPerú Norte: el noticiero de la macrorregión norte hoy 7 de octubre del 2025

video

Octavo retiro AFP : fechas, pasos y consejos para usar tu dinero con inteligencia

Todos los videos desde TVPerú Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Jubilar de Piura

Semana Jubilar de Piura

Fallecimiento de Arturo «Zambo» Cavero

Fallecimiento de Arturo «Zambo» Cavero

Día Mundial de la Visión

Día Mundial de la Visión

Semana Mundial del Espacio

Semana Mundial del Espacio

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día Mundial del Correo

Día Mundial del Correo

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es jueves, 09 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.45
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo