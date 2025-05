GRABADO el 05-05-2025

TRUMP acusa a SHEINBAUM de tener MIEDO a los Cárteles NewsLR

Donald Trump vuelve a encender la polémica. Durante un evento en Texas, el expresidente de Estados Unidos acusó a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, de tener miedo a los cárteles del narcotráfico. Según Trump, Sheinbaum rechazó el envío de tropas estadounidenses porque no puede pensar con claridad del miedo que les tiene.



La mandataria mexicana, por su parte, respondió con firmeza: México no permitirá la intervención militar extranjera y seguirá enfrentando al crimen organizado con sus propias instituciones.



En este video analizamos las declaraciones completas, el contexto geopolítico y el impacto que este cruce verbal puede tener en la relación MéxicoEstados Unidos.



¿Es miedo, prudencia o defensa de la soberanía nacional?

Déjanos tu opinión en los comentarios.



Suscríbete para más noticias y análisis político de alto impacto.



