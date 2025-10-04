GRABADO el 04-10-2025

Illariywan Yachariy: Aprueban reglamento de la SBS para el octavo retiro AFP 2025

IllariywanYachariy Este es el resumen de noticias del 27 de setiembre al 3 de octubre de 2025. Revisa el programa Illariywan Yachariy en español y quechua con el avatar de IA.



Sábado 27

Tingo Maríapa Parque Nacionalninpi musuq uruta tarirqunku / Nueva especie de roedor en Parque Nacional de Tingo María



Domingo 28

SBSpa kamachiq qillqanta 2025 watapi pusaq ñiqin AFP hurquypaq lluqsisqachimunku / Aprueban reglamento de la SBS para el octavo retiro AFP 2025



Lunes 29

Yayata huchachananpaq hapisqankum amachaqninpa tumpaychisqanta willakurqun / Víctima del caso de abusos usado contra el Papa confirma que su abogado la utilizó



Martes 30

Políticawan ruraykunam ñawpa pachamanta tiyaq runakunapa kaqkuna takyachisqan kanqa / Políticas y acciones garantizarán derechos colectivos de pueblos indígenas



Miércoles 01

Huk musuq inkil waytatam tarirqunku / Descubren nueva especie de orquídea



Jueves 02

Limapiwan Callao llaqkunapim carrowan llamkaqkuna sayarqunku / Paro de transportistas en Lima y Callao



Viernes 03

Sallqapi 244 distritokunam lluqllakunapiwan tuñiykunawan sasachakuypi tarikunku / 244 distritos de la Sierra en riesgo por huaicos y deslizamientos







