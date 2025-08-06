Capturan a exjefe policial en redada anticorrupción Edición Mediodía Noticias Perú
Durante un operativo realizado por la División de Alta Complejidad, se detuvo a varios agentes en diversas regiones del país como parte de una investigación por presunta corrupción en operativos policiales. El Ministerio Público investiga si los involucrados habrían simulado intervenciones para obtener beneficios ilícitos.
