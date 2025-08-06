GRABADO el 06-08-2025

Capturan a exjefe policial en redada anticorrupción Edición Mediodía Noticias Perú

Capturan a exjefe policial en redada anticorrupción Edición Mediodía Noticias Perú



Durante un operativo realizado por la División de Alta Complejidad, se detuvo a varios agentes en diversas regiones del país como parte de una investigación por presunta corrupción en operativos policiales. El Ministerio Público investiga si los involucrados habrían simulado intervenciones para obtener beneficios ilícitos.



ANMediodía EdiciónMediodía, Noticias Perú



Mira el noticiero completo y 100 GRATIS en tvGO.

Gratis solo en Perú.



Mira en VIVO todos los noticieros, Dominicales de América y programas de Espectáculos en América tvGO https://bit.ly/vivoamericatvgo

SUSCRÍBETE (Extranjero) https://bit.ly/YTsuscripcionextranjero

Descarga la app por Android http://bit.ly/appandroidtvgo

Descarga la app por IOS http://bit.ly/appiostvgo



SUSCRÍBETE A NUESTRO CANAL DE YOUTUBE https://bit.ly/suscripcionnoticias

ENCUENTRA TODAS LAS NOTICIAS DE PERÚ EN EDICIÓN MEDIODÍA EN YOUTUBE https://bit.ly/listaytedm25



Visita nuestro sitio http://bit.ly/WEBamericanoticias



Síguenos en:

FACEBOOK América: http://bit.ly/fbamericatv

INSTAGRAM América: http://bit.ly/igamericatv

TIKTOK América: http://bit.ly/tkamericatv

X América: http://bit.ly/twamericatv



Acerca de Edición Mediodía:

Sinónimo de objetividad, credibilidad y experiencia. Edición Mediodía trae la más completa información del acontecer nacional e internacional de la jornada.



Acerca de América:

América es el canal número uno de la televisión en Perú. Estamos en todas las plataformas digitales brindándoles entretenimiento e información de calidad. Contamos con membresías pagadas para países que disfrutan de series de televisión, telenovelas, noticieros, magazines y televisión en vivo. Encuentra todo esto y más en nuestra plataforma tvGO.



JuntémonosMás

Desde América Noticias

AMÉRICA ESPECTÁCULOS La Tigresa del Oriente hace su debut como DJ shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Diego Chávarri se confesó en el espejo de EEG shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Prometemos no volver a olvidarnos de su café shorts.

La Tigresa del Oriente incursionó como DJ América Espectáculos (HOY).

Diego Chávarri se confesó en La verdad en el espejo América Espectáculos (HOY).

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts.

Perú responde a declaración del presidente colombiano Petro Edición Mediodía Noticias Perú.

Santa Rosa: comunidad fronteriza reafirma su identidad Edición Mediodía Noticias Perú.

Proponen decreto para agilizar tren LimaChosica Edición Mediodía Noticias Perú.

Capturan a exjefe policial en redada anticorrupción Edición Mediodía Noticias Perú.

Capturan a banda de falsos taxistas que operaba en Huancayo Cuarto Poder Perú.

¿Qué le dijo al oído Gian Piero Díaz a Renzo Schuller? América Espectáculos (HOY).

Carretera de S/600 millones queda en manos de empresa cuestionada Cuarto Poder Perú.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Cuando le pides vacaciones a tu jefe shorts.

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts.

Además hoy día 08 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS América Noticias

Todos los videos desde América Noticias en Youtube.