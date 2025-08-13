GRABADO el 13-08-2025

Empresas y derechos humanos: ¿estamos avanzando lo suficiente?

En RepublicaSostenible hablamos del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos (2021-2025), fruto del consenso de más de 130 instituciones del Estado, sector privado, pueblos indígenas y sociedad civil. A pesar de ello, su implementación aún enfrenta grandes retos.



Federico Chunga, especialista en el tema, analiza los avances, obstáculos y la urgencia de que las empresas asuman con seriedad la debida diligencia en derechos humanos.



Dale play al video y descubre por qué este tema nos involucra a todos.



EmpresasYDerechosHumanos DesarrolloSostenible ResponsabilidadEmpresarial PlanNacional DerechosHumanos

Además hoy día 13 de Agosto en el calendario del Perú.

