GRABADO el 14-08-2025

¿Quiénes son y por qué enviaron a 26 NARCOS a EEUU desde MÉXICO? Gestión

Un golpe histórico contra el narcotráfico sacude a México y Estados Unidos. Este martes 13 de agosto, el GobiernoMexicano entregó a 26 narcotraficantes de alto perfil a las autoridades de EstadosUnidos, en una operación que involucra a las mafias más poderosas del país. Según el DepartamentoDeJusticia estadounidense, estos criminales son responsables de introducir a territorio norteamericano toneladas de cocaína, metanfetaminas, fentanilo y heroína, marcando un precedente en la cooperación bilateral contra el crimen organizado.



La presidenta de México, ClaudiaSheinbaum, declaró que la decisión de extraditar a los 26 narcos fue soberana y por la seguridad nacional, negando que haya sido consecuencia de una petición estadounidense o de un acuerdo específico. En su ConferenciaMañanera, Sheinbaum afirmó que los capos mantenían operaciones ilícitas desde prisión y que su entrega busca cortar cualquier red criminal que continuara activa desde el interior del sistema penitenciario.



México, EstadosUnidos, Narcotráfico, Extradición, ClaudiaSheinbaum, Narcos, Narcotraficantes, CártelDeSinaloa, Fentanilo



