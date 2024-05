¿La presidenta Dina Boluarte realmente se ausentó 12 días tras someterse a un procedimiento estético Esta pregunta todavía no tiene una respuesta oficial del Gobierno, pero lo cierto es que esta situación le podría generar graves problemas a la mandataria.



En el Congreso de la República hay voces sobre un eventual pedido de vacancia contra la jefa de Estado, pues muchos parlamentarios coinciden en que ausentarse de un cargo tan importante como la presidencia sin dar aviso es considerado un acto inconstitucional.



Para el cirujano plástico Luis Barrenechea, no existen dudas de que la presidenta Dina Boluarte se ha sometido a un procedimiento de rinoplastia, una intervención quirúrgica que necesita, por lo menos, ocho días para que el paciente se recupere en su totalidad.



REJUVENECIMIENTO FACIAL



Sin embargo, Dina Boluarte no solo se habría sometido a una rinoplastia, sino también a un tratamiento no invasivo para rejuvenecer su rostro. Así lo reveló Luis Barrenechea, quien analizó diversas fotografías de la mandataria de ahora y meses anteriores.

