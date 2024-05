El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) exhortó a la Municipalidad Metropolitana de Lima para que entregue los permisos a fin de que se lleve a cabo la construcción de la Estación Central de la Línea 2 del Metro de Lima.



El municipio de Lima no está otorgando los permisos para el cerramiento y plan de desvío que ha sido diseñado por personas que tienen la suficiente capacidad para mitigar riesgos e inconvenientes, dijo Miguel González Bedoya, jefe de Contratos Ferroviarios en el Metro de Lima.



El problema es que, sin este permiso, la concesionaria no puede intervenir el cruce de las avenidas Garcilaso de la Vega y 8 de Octubre, donde se tiene planeada construir la Estación Central de la Línea 2 del Metro de Lima. La tuneladora llegará a este punto en la quincena de junio.



RESPUESTA DE LÓPEZ ALIAGA



El método constructivo es obsoleto. Tengo que defender a la ciudad, quieren hacer una trinchera en ese cruce. En Lima este se han demorado siete años, han quebrado más de 5.000 negocios. Lo fácil sería aceptar, pero no soy loco, no puedo aceptar, aseguró el alcalde Rafael López Aliaga.

Además hoy dia 30 de Mayo en el calendario del Perú.

