GRABADO el 09-10-2025

¿SE VA DINA? Vacancia de Boluarte y Arana en el Congreso por atentado contra Agua Marina HLR

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana acudirá al Congreso para responder por el atentado contra Agua Marina y la creciente ola de inseguridad ciudadana que azota al país.



