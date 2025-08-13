El regreso de Vane a la Fiscalía y más provocaciones de Colombia Pico a Pico
Hoy en Pico a pico:
- El regreso de Vane a la Fiscalía y más provocaciones de Colombia
- Nuevas provocaciones en la frontera Perú Colombia
- Cosas que solo pasan en el Perú
- Conexión regional
¿CANTAN VICTORIA? Vizcarra: Sus últimas horas en libertad y las reacciones a su prisión preventiva.
¿Sancionados? Hablan los congresistas que protestaron durante Mensaje de Dina AGENDA REGIONAL.
La Libertad: Agente de seguridad abate a presunto delincuente tras intento de asalto.
Arequipa: Valle de Tambo denuncia exclusión de Corso de la Amistad por presión de Southern.
Ayacucho: Fredepa acusa al Gobierno Regional de generar divisiones en sindicatos de construcción.
PASÓ EN EL PERÚ: Excluyen al Valle de Tambo por presión de la minera Southern en Arequipa.
Hacinamiento en penal de Barbadillo: Martín Vizcarra a prisión por 5 meses Pico a Pico.
SE MORDIÓ POR LOS NERVIOS La última defensa de Martín Vizcarra antes de recibir prisión preventiva.
MARTÍN VIZCARRA EN VIVO: audiencia de prisión preventiva contra el expresidente.
Y YA ANUNCIAN PROTESTAS... Dina Boluarte promulga polémica ley de Amnistía desafiando a la CIDH.
SE DESMARCA DE LA ACTUAL CRISIS Jorge del Castillo afirma que nunca respaldó la vacancia de PPK.
Arequipa: Tras observación del gobernador Rohel Sánchez, se suspendió temporalmente viabilidad dada.
El regreso de Vane a la Fiscalía y más provocaciones de Colombia Pico a Pico.
Cusco: Denuncian cobros irregulares para ingresar a la Montaña de Siete Colores PASÓ EN EL PERÚ.
La Libertad: César Acuña se lava las manos y niega todas las acusaciones que embarran a su gestión.
Además hoy día 14 de Agosto en el calendario del Perú.
