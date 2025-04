GRABADO el 04-04-2025

Medifarma bajo fuego: personal habría adulterado pruebas del suero que mató a 4 personas

Un informe interno de Medifarma, al que habría accedido el semanario Hildebrandt en sus Trece, reveló que personal del laboratorio habría manipulado los resultados del control de calidad del suero defectuoso que provocó la muerte de cuatro personas y dejó a más de una docena gravemente afectadas. El documento fue elaborado por la directora legal del laboratorio, Connie Univazo Calisto.



MANIPULACIÓN Y ENCUBRIMIENTO



Según el informe, la primera muestra del suero fue calificada como no conforme por el equipo técnico. Sin embargo, el analista responsable habría ocultado el resultado y en su lugar presentó otra muestra correspondiente a un lote diferente, reportando falsamente que era conforme para su liberación. Además, se identificó un incumplimiento en la etapa final de agitación del producto y la entrega de una muestra que no pertenecía al tanque real de producción.



A pesar de la gravedad de estos hechos, ni el operario ni el analista fisicoquímico presuntamente involucrados han sido citados por la Fiscalía. Uno de ellos, Roy Chávez Llican, fue obligado a firmar su renuncia tras 15 años en la planta de Ate. Según fuentes internas, Chávez responsabilizó a las fallas mecánicas del tanque, cuyas hélices no giraban correctamente, situación que habría sido reportada sin recibir respuesta.



CLÍNICA Y LABORATORIO NO ALERTARON A TIEMPO



El informe también señala que ni la clínica Sanna ni Medifarma informaron de inmediato sobre el lote 2123624 del suero defectuoso. La primera advertencia se emitió el 21 de marzo, cuando ya habían ocurrido dos muertes y otros pacientes presentaban muerte cerebral. El laboratorio determinó ese mismo día que 14 frascos contenían niveles irregulares de cloruro de sodio, pero no lo reportó a las autoridades sanitarias.



Medifarma debió informar el mismo sábado 22 a Digemid, porque allí ya había pruebas que no tenían las concentraciones adecuadas e inmediatamente ya no hay sospecha, hay una evidencia, advirtió el químico farmacéutico Javier Llamoza. Las revelaciones han puesto en la mira a la empresa farmacéutica, mientras las familias de las víctimas exigen justicia y sanciones ejemplares.





Ingresa a http://ptv.pe/439441 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Central de Panamericana Televisión el 04/04/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

