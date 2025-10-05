Bus de transporte afectado por incendio en Santa Anita Edición Mediodía Noticias Perú
Un bus de transporte urbano resultó seriamente afectado por un incendio ocurrido en la avenida María Parado de Bellido, Santa Anita. El hecho ha generado preocupación entre los transportistas de la zona, quienes piden mayor protección. Las autoridades revisan las imágenes de seguridad cercanas para esclarecer lo ocurrido y brindar respaldo a los afectados.
