GRABADO el 07-10-2025

PNP detiene en el óvalo Habich a manifestantes que se dirigían hacia el Congreso shorts lr

CURWEN EN LA REPÚBLICA FUJIMORISMO AHORA APOYA PARO DE TRANSPORTISTAS.

¡INDIGNANTE! Dina Boluarte justifica el aumento de la extorsión en el país.

¡DE NO CREER! Óscar Arriola, jefe de la PNP, critica y minimiza paro de transportistas HLR.

Chofer de 'El Rápido' arremete contra el Congreso HLR.

Ministro del Interior respalda comentario de Boluarte sobre extorsiones: "No contesten shorts lr.

Corredores utilizan globos negros para solidarizarse con el paro de transportistas shorts lr.

Incendian bus de transporte La 40 tras levantamiento de paro LR.

Transportista lamenta la indiferencia de Dina Boluarte y PNP frente a la inseguridad shorts lr.

Manifestantes piden que la ciudadanía se una a las protestas contra la inseguridad shorts lr.

Dina Boluarte sobre el paro de transportistas: "No va a resolver el problema" shorts lr.

PNP intenta impedir que buses "Machu Picchu" participen en el paro shorts lr.

Abuso de autoridad policial: agente agrede a conductor que participaba en el paro shorts lr.

PARO CON COLA SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS.

¿Hay paro de transportistas HOY martes 7 de octubre? EN VIVO 'Titulares en LR' TLR.

Además hoy día 07 de Octubre en el calendario del Perú.

