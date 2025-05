GRABADO el 08-05-2025

Francisco Belaunde sobre papa León XIV: "Evidentemente va a chocar con Donald Trump"

El internacionalista Francisco Belaunde calificó como sorpresiva la elección del cardenal estadounidense nacionalizado peruano, Robert Prevost, como el nuevo papa León XIV, al señalar que no figuraba entre los principales favoritos dentro del cónclave.



"Por lo que veo, estas elecciones papales son un poco una caja de Pandora. Además, hay una famosa frase que dice: 39el que entra como papa, sale cardenal39. Había escuchado su nombre, pero no lo tenía entre los grandes favoritos para ser papable", comentó en entrevista con 2025 en 24 Horas.



DESAFÍOS QUE ENFRENTARÁ LEÓN XIV



Respecto a los desafíos que enfrentará el nuevo Pontífice, Belaunde destacó que será clave observar su posición frente a los actuales conflictos internacionales, así como su postura sobre la crisis migratoria y consideró que es probable un choque con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien en su primer año de gobierno ha impulsado políticas migratorias restrictivas.



"Como Papa, evidentemente va a chocar con Trump, porque hay un enfrentamiento de principios y valores. Me imagino que se va a pronunciar de forma clara, aunque tengo entendido que es una persona un poco más moderada que el papa Francisco", precisó.





Emitido en el programa 2025 En 24 Horas de Panamericana Televisión el 08/05/2025



