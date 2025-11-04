GRABADO el 04-11-2025

LA PREVENCIÓN ES LA CLAVE PARA EVITAR EL CÁNCER DE PRÓSTATA

Hablamos con el urólogo, Ebert Llanos, quien nos cuenta que examenes continuan siendo un tabú. DiarioElpueblo Arequipa

AREQUIPA POSEE MUCHO POTENCIAL TURÍSTICO EN SUS REGIONES.

CORRER PARA CONCIENTIZAR Y MANTENER EL CUERPO ACTIVO, CADA VEZ MÁS ADULTOS MAYORES SE UNEN A DEPORTE.

TINKUY REGIONAL REUNE A ESTUDIANTES DE DISTINTAS LOCALIDADES.

JALLALLA WARMI CONQUISTARÁ EL SUR.

INSPECTORES MUNICIPALES RETIRAN A TAXISTAS QUE RECORTAN CALLES EN EL CENTRO.

Nuevos caymeños exigen cústers hasta zonas alejadas.

MICCIONAR EN EL CENTRO HISTÓRICO ESTÁ SANCIONADO CON MÁS DE S/ 250.

La importancia del cuidado.

¡Vuelve el sabor arequipeño! .

La importancia de respetar los derechos de autor en la música .

¡A DISFRUTAR EN EL FESTIVAL DE POSTRES! .

MINI COMISARIOS .

Conversamos con Victor Miranda compositor y Yawar Mestas .

AJEDRECISTA CALLEJERO TE DESAFÍA..

Además hoy día 06 de Noviembre en el calendario del Perú.

