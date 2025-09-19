GRABADO el 19-09-2025

MY STORYLOF BENJADOES ELLOS Y ELLAS
Equipo de Producción:
Director Periodístico: ENRIQUE A. CHÁVEZ DURÁN
Conductor del Programa: MARCELO ROSALES
Productora Ejecutiva: ANGIE CARDENAS RAMIREZ
Producción Técnica: ALEJANDRO CARRILLO LOZA
Producción periodística: EDGAR MANDUJANO ORNA

Desde Revista CARETAS

El CAOS de MACHU PICCHU JOSÉ LUIS SILVA PERÚ 2026.

FISCAL DE LA NACIÓN pide desaparición de FUERZA POPULAR PATRICIA JUÁREZ PERÚ 2026.

MY STORYLOF BENJADOES ELLOS Y ELLAS.

Delia Espinoza dice tener miedo por su vida si la suspenden, pues quedaría sin protección..

PERUMIN 37 rompe fuegos EN AREQUIPA JORGE MONTERO PERÚ 2026.

Carlos Álvarez: Enséñenme en qué documento de la ONPE dice que tengo que ventilar mi vida privada".

¿Crees que el 2025 es complicado? En 1992 el Perú vivió uno de sus años más oscuros..

Carlos Álvarez sorprendió con duras declaraciones en entrevista con Caretas..

Maju Mantilla anuncia que tomará acciones legales..

Gobernador de Cusco lanzó crítica:𝗣𝗿𝗲𝗳𝗶𝗲𝗿𝗲𝗻 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗿𝘀𝗲 𝗲𝗻 𝘂𝗻 𝗰𝗵𝗶𝗰𝗵𝗮𝗿𝗿𝗼𝗻 𝘆 𝗻𝗼 𝗲𝗻 𝗠𝗮𝗰𝗵𝘂 𝗣𝗶𝗰𝗰𝗵𝘂.

Atacaron con explosivo el vehículo de un regidor municipal justo frente a su casa en Carabayllo..

En pleno corazón de Lima, la Plaza San Martín fue escenario de un debate ciudadano sobre la Ley AFP..

Una madre de familia en Trujillo fue asaltada en plena transmisión en vivo de TikTok..

El ministro de Energía y Minas:"Cada ministro carga con su mochila, con denuncias e investigaciones".

¡Se llevaron hasta los regalos del bebé!.

Además hoy día 19 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Nacimiento de Antonio Raimondi

Nacimiento de Antonio Raimondi

Semana Turística de Talara

Semana Turística de Talara

Semana de Prevención del Embarazo Adolescente en América Latina

Semana de Prevención del Embarazo Adolescente en América Latina

Expo Perú Los Andes

Expo Perú Los Andes

Creación del Consejo Nacional de la Vicuña

Creación del Consejo Nacional de la Vicuña

Fallecimiento de Melitón Carvajal, héroe de la Guerra del Pacífico

Fallecimiento de Melitón Carvajal, héroe de la Guerra del Pacífico

