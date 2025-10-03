GRABADO el 03-10-2025

Breña: Detienen a extranjera por asesinar a su esposo y esconder el cuerpo en la maletera de auto

El escalofriante hecho dejó perplejos a los vecinos de la zona. En el distrito de Breña, una ciudadana venezolana fue intervenida por la policía acusada de asesinar a su esposo y de dejar su cuerpo en la maletera de su vehículo.



Según primeras investigaciones, la extranjera narró que le quitó la vida el pasado 21 de septiembre y escondió el cuerpo debajo de su cama por casi una semana.



Escondió el cuerpo en un auto



Luego la asesina confesa revelo que el día 29 de septiembre, debido al fuerte olor que emanaban los restos de su pareja, trasladó el cadáver hasta su auto y lo escondió en la maletera.



Con el paso de los días, los vecinos del lugar notaron un olor fétido y llamando a la policía para que investigue el hecho.



Los agentes policiales al llegar al lugar corroboraron la información y preguntaron a la esposa por el paradero de su pareja. Ella se puso nerviosa y se negó a abrir la maletera del vehículo. Cuando los efectivos lograron abrirla y encontraron el cadáver del esposo. Al verse descubierta la mujer solo le quedó confesar su crimen.



Cabe señalar que, la ciudadana venezolana quedó detenida y las investigaciones entorno a este homicidio siguen su proceso. Se supo que la mujer tenía 20 años de relación con su esposo y tres hijos.

Desde 24 Horas

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: VIERNES 3 DE OCTUBRE DEL 2025.

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: VIERNES 3 DE OCTUBRE DEL 2025.

Francis Allison, candidato a la Alcaldía de Lima: "Crearemos el Serenazgo Metropolitano".

José Luis Silva Martinot: "Machu Picchu debería ser declarado como activo crítico".

Gobernador regional del Cusco demanda al Mincul y exige control total sobre Machu Picchu.

MML refuerza seguridad por recorrido del Señor de los Milagros ante nuevas protestas.

Alias 'Luchito': cae sujeto implicado en muerte de niño tras ataque a combi en Independencia.

Schialer sobre posible renuncia de ministros para postular a elecciones: No perjudica al gabinete.

Policía interviene comitiva del alcalde de Pataz: encontraron armas en uno de los vehículos.

Perú Primero confía en que Martín Vizcarra supere inhabilitaciones y sea candidato en 2026.

Presidenta Dina Boluarte sobre elecciones del 2026: No perdamos el voto con falsos líderes.

Audio de WhatsApp delató a alias "Pequeño J" y permitió su captura en el Perú.

'El Monstruo': celulares incautados en Paraguay podrían revelar contactos y órdenes hacia el Perú.

Breña: Detienen a extranjera por asesinar a su esposo y esconder el cuerpo en la maletera de auto.

Imágenes Exclusivas: Bus choca y destroza una combi en la avenida Túpac Amaru en Comas.

Además hoy día 04 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.