GRABADO el 10-08-2025

Expresidente de Colombia Álvaro Uribe defiende hermandad con Perú y propone dragado en el Amazonas

En el marco de las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, donde acusó a Perú de ocupar ilegalmente territorio en la Amazonía, ya que violaría el Protocolo de Río de Janeiro de 1934, tratado que fijó la frontera binacional siguiendo la línea más profunda del río Amazonas, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, se pronunció en sus redes sociales.



Uribe Vélez hizo un llamado a cuidar el Amazonas y a fortalecer la cooperación con Perú, al que describió como un aliado clave tanto para proteger la selva como para enfrentar el terrorismo en la región.



El expresidente colombiano defendió la hermandad con Perú y propuso que se haga un dragado conjunto en la parte fronteriza del río Amazonas para resolver las diferencias surgidas la semana pasada por reclamos de Colombia.



DEFIENDE LA HERMANDAD CON EL PERÚ



Perú es un hermano que ayuda a combatir el terrorismo y un socio para proteger el Amazonas. Otro daño se le hace a Colombia de continuar afectando la hermandad con el pueblo peruano y las relaciones con su Gobierno, manifestó Uribe.



Personas conocedoras del río Amazonas y de sus islas explican que lo que se requiere es un dragado para que no se sigan extendiendo las islas y no aparezcan nuevas. Lo que se presenta es un cambio de la morfología del río que por sus desplazamientos va mudando de afectación, al vecino o a Colombia, señaló el expresidente.



Cabe señalar que, según Uribe, expertos piden que se haga el dragado para proteger el puerto de Leticia y su acueducto que en la medida que se aleje el río se dificulta tomar el agua de la quebrada Yahuarcaca.





Ingresa a http://ptv.pe/450467 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Domingo de Panamericana Televisión el 10/08/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

Choque de furgoneta con reja de condominio enciende alertas en vecinos de Huachipa.

Auto termina volcado tras impactar con otro vehículo en el Cercado de Lima y deja 8 heridos.

Municipalidad de San Isidro responde por denuncia de vendedora de tamales.

Sujetos atacan a balazos a un grupo de personas en Carabayllo y dejan un muerto.

Reabren tramo del Paseo Colón y habilitan carriles exclusivos para el Corredor Morado.

Expresidente de Colombia Álvaro Uribe defiende hermandad con Perú y propone dragado en el Amazonas.

Agente de la PNP es detenida por integrar una banda criminal en Puno.

Gobernador Regional de Tumbes cae mientras bailaba con unas ciudadanas.

Vendedora de tamales denuncia a sereno por llevarse su canastilla y hasta su monedero en San Isidro.

Delincuentes desmantelan moderna camioneta estacionada en una calle del Callao.

La Libertad: MIMP coordina con diferentes entidades acciones para ubicar a censista desaparecida.

Caso Jaime Artica: dictan prisión preventiva contra crnl PNP investigado por violación sexual.

24 HORAS SÁBADO EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: SÁBADO 09 DE AGOSTO DEL 2025.

Megaoperativo contra el transporte informal: retiran más de 1,800 placas y licencias vehiculares.

Arana sobre violación de espacio aéreo: Ingreso de naves extranjeras debe ser con autorización.

Además hoy día 11 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.