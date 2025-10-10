GRABADO el 10-10-2025

Jerí aseguraba que no iba a aceptar la Presidencia de la República ante vacancia de Dina Boluarte

DINA BOLUARTE YA NO ES PRESIDENTA DEL PERÚ: EDICIÓN ESPECIAL - 10/10/2025.

José Quito en contra de que José Jerí asumiera como presidente de la República.

Manuel Rosas sobre la vacancia presidencial de Dina Boluarte.

Fiscal de la Nación interino solicitará impedimento de salida del país contra expresidenta.

Dina Boluarte fue vacada por el Congreso de la República.

Dina Boluarte: Abogado le aconsejó no acudir al Congreso de la República.

Dina Boluarte: Así abandonó Palacio de Gobierno tras ser vacada por el Congreso.

Dina Boluarte: Congreso oficializa vacancia de la expresidenta por incapacidad moral permanente.

Dina Boluarte: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que votó por la vacancia".

Jerí aseguraba que no iba a aceptar la Presidencia de la República ante vacancia de Dina Boluarte.

José Jerí: ¿Cuáles son los cuestionamientos del nuevo presidente de la República?.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial del Huevo

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Semana Mundial del Espacio

Fiesta de San Francisco de Borja o Tata Pancho en Yunguyo

Día Mundial contra la Pena de Muerte

Día Nacional del Cuy

