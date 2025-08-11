GRABADO el 11-08-2025

MUER MIGUEL URIBE TURBAY, precandidato presidencial colombiano Noticias del 11 de agosto de 2025

Fallece Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial colombiano

Trump espera una cumbre constructiva con Putin

Trump asegura que negocia "bastante bien" con China

Zelenski y líderes de la UE hablarán con Trump antes de su reunión con Putin

Trump afirma que el oro no tendrá aranceles



larepública noticiasdeldía noticias



Mira los https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFDHbchgAxP-uxSTy1kGuPN de HOY



Envía tus denuncias por WhatsApp 941 000 000



SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg



MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/

FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape

X https://twitter.com/larepublicape

INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/

TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe

WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e



donald trump estados unidos

donald trump noticias

miguel uribe turbay

miguel uribe turbay colombia

miguel uribe turbay muerte

miguel uribe turbay atentado

noticias colombia

funeral miguel uribe

estados unidos china

ucrania rusia

zelenski trump

union europea ucrania

cumbre trump putin

reunion trump putin

donald trump vladimir putin

rusia ucrania

trump aranceles

trump aranceles oro

trump zelenski rusia

zelenski rusia

china estados unidos

china vs estados unidos

china noticias

china estados unidos aranceles

china estados unidos guerra comercial

noticias de hoy

noticias 11 agosto

noticias internacional

noticias en minutos

noticias 11 de agosto

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 12 de agosto de 2025 EnDirectoLR.

TODOS vuelven y COLOMBIA en duelo Sin Guion con Rosa María Palacios.

TRUMP considera a LIMA una de las ciudades más PELIGROSAS del mundo HLR.

Santa Rosa: así sobreviven peruanos frente a Colombia y Brasil EnVivoLR.

VELATORIO MIGUEL URIBE TURBAY EN VIVO: Congreso de Colombia rinde homenaje a candidato LR.

Zarco Aldinever: muere presunto autor material del ataque a MIGUEL URIBE LR.

César Acuña: ¡No se guardaron nada! Liberteños saludan a su gobernador por su cumpleaños EnVivoLR.

Santa Rosa de Loreto y el abandono estatal EnVivoLR.

MUER MIGUEL URIBE TURBAY, precandidato presidencial colombiano Noticias del 11 de agosto de 2025.

TRUMP asegura que PRESIONARÁ A PUTÍN para acabar con la GUERRA EN UCRANIA LR.

CRISTIANO RONALDO y GEORGINA ROGRÍGUEZ se CASAN tras 9 años juntos LR.

Muere Miguel Uribe Turbay: Biografia del senador colombiano asesinado LR.

Abogado de BENAVIDES presenta denuncia contra ESPINOZA por incumplir decisión de la JNJ HLR.

Keiko Fujimori llama "guerrillero" a Gustavo Petro por sus declaraciones sobre Santa Rosa HLR.

MÉXICO: Lluvias EXTREMAS colapsan CDMX: ALERTAS y CAOS NewsLR.

Además hoy día 12 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS La República - LR+

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.