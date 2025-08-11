GRABADO el 11-08-2025

MUER MIGUEL URIBE TURBAY, precandidato presidencial colombiano Noticias del 11 de agosto de 2025

Fallece Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial colombiano
Trump espera una cumbre constructiva con Putin
Trump asegura que negocia "bastante bien" con China
Zelenski y líderes de la UE hablarán con Trump antes de su reunión con Putin
Trump afirma que el oro no tendrá aranceles

larepública noticiasdeldía noticias

Mira los https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFDHbchgAxP-uxSTy1kGuPN de HOY

Envía tus denuncias por WhatsApp 941 000 000

SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg

MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/
FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape
X https://twitter.com/larepublicape
INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/
TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe
WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e

donald trump estados unidos
donald trump noticias
miguel uribe turbay
miguel uribe turbay colombia
miguel uribe turbay muerte
miguel uribe turbay atentado
noticias colombia
funeral miguel uribe
estados unidos china
ucrania rusia
zelenski trump
union europea ucrania
cumbre trump putin
reunion trump putin
donald trump vladimir putin
rusia ucrania
trump aranceles
trump aranceles oro
trump zelenski rusia
zelenski rusia
china estados unidos
china vs estados unidos
china noticias
china estados unidos aranceles
china estados unidos guerra comercial
noticias de hoy
noticias 11 agosto
noticias internacional
noticias en minutos
noticias 11 de agosto

Desde La República - LR+

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 12 de agosto de 2025 EnDirectoLR.

TODOS vuelven y COLOMBIA en duelo Sin Guion con Rosa María Palacios.

TRUMP considera a LIMA una de las ciudades más PELIGROSAS del mundo HLR.

Santa Rosa: así sobreviven peruanos frente a Colombia y Brasil EnVivoLR.

VELATORIO MIGUEL URIBE TURBAY EN VIVO: Congreso de Colombia rinde homenaje a candidato LR.

Zarco Aldinever: muere presunto autor material del ataque a MIGUEL URIBE LR.

César Acuña: ¡No se guardaron nada! Liberteños saludan a su gobernador por su cumpleaños EnVivoLR.

Santa Rosa de Loreto y el abandono estatal EnVivoLR.

MUER MIGUEL URIBE TURBAY, precandidato presidencial colombiano Noticias del 11 de agosto de 2025.

TRUMP asegura que PRESIONARÁ A PUTÍN para acabar con la GUERRA EN UCRANIA LR.

CRISTIANO RONALDO y GEORGINA ROGRÍGUEZ se CASAN tras 9 años juntos LR.

Muere Miguel Uribe Turbay: Biografia del senador colombiano asesinado LR.

Abogado de BENAVIDES presenta denuncia contra ESPINOZA por incumplir decisión de la JNJ HLR.

Keiko Fujimori llama "guerrillero" a Gustavo Petro por sus declaraciones sobre Santa Rosa HLR.

MÉXICO: Lluvias EXTREMAS colapsan CDMX: ALERTAS y CAOS NewsLR.

Además hoy día 12 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

La República - LR+

video

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 12 de agosto de 2025 EnDirectoLR

video

TODOS vuelven y COLOMBIA en duelo Sin Guion con Rosa María Palacios

video

TRUMP considera a LIMA una de las ciudades más PELIGROSAS del mundo HLR

video

Santa Rosa: así sobreviven peruanos frente a Colombia y Brasil EnVivoLR

video

VELATORIO MIGUEL URIBE TURBAY EN VIVO: Congreso de Colombia rinde homenaje a candidato LR

video

Zarco Aldinever: muere presunto autor material del ataque a MIGUEL URIBE LR

video

César Acuña: ¡No se guardaron nada! Liberteños saludan a su gobernador por su cumpleaños EnVivoLR

video

Santa Rosa de Loreto y el abandono estatal EnVivoLR

video

MUER MIGUEL URIBE TURBAY, precandidato presidencial colombiano Noticias del 11 de agosto de 2025

video

TRUMP asegura que PRESIONARÁ A PUTÍN para acabar con la GUERRA EN UCRANIA LR

video

CRISTIANO RONALDO y GEORGINA ROGRÍGUEZ se CASAN tras 9 años juntos LR

video

Muere Miguel Uribe Turbay: Biografia del senador colombiano asesinado LR

video

Abogado de BENAVIDES presenta denuncia contra ESPINOZA por incumplir decisión de la JNJ HLR

video

Keiko Fujimori llama "guerrillero" a Gustavo Petro por sus declaraciones sobre Santa Rosa HLR

video

MÉXICO: Lluvias EXTREMAS colapsan CDMX: ALERTAS y CAOS NewsLR

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Festividad de Santa Clarita en Papagayos - Zorritos (Tumbes)

Festividad de Santa Clarita en Papagayos - Zorritos (Tumbes)

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

Día del Bodeguero

Día del Bodeguero

Día Internacional de la Juventud

Día Internacional de la Juventud

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es martes, 12 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.54
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo