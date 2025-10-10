GRABADO el 10-10-2025

EDICIÓN MEDIODÍA Integrantes de Agua Marina se recuperan tras incidente shorts

EDICIÓN MEDIODÍA Integrantes de Agua Marina se recuperan tras incidente shorts

César Augusto Moreni y Wilson Javier Julca, integrantes de una agrupación musical, siguen en observación en el hospital Guillermo Almenara tras un incidente. Se encuentran estables y acompañados por sus familias. Aunque no requieren cirugía, aún presentan signos de afectación.

américatelevisión éricaTelevisión AméricaTV PrimeraEdición EdiciónCentral EdiciónMediodía CuartoPoder DomingoAl Día FedericoSalazar VerónicaLinares SolCarreño

Mira los programas completos y 100 GRATIS en tvGO.
Gratis solo en Perú.

Mira en VIVO - Gratis solo Perú - América tvGO https://bit.ly/vivoamericatvgo
SUSCRÍBETE (Extranjero) https://bit.ly/YTsuscripcionextranjero
Descarga la app por Android http://bit.ly/appandroidtvgo
Descarga la app por IOS http://bit.ly/appiostvgo

SUSCRÍBETE https://bit.ly/suscripcionnoticias

Síguenos en:
FACEBOOK América: http://bit.ly/fbamericatv
INSTAGRAM América: http://bit.ly/igamericatv
TIKTOK América: http://bit.ly/tkamericatv
X América: http://bit.ly/twamericatv
FACEBOOK América tvGO: http://bit.ly/fbamericatvgo
X América tvGO: http://bit.ly/twamericatvgo

Visita nuestro sitio WEB http://bit.ly/WEBamericanoticias

Acerca de América:
América es el canal número uno de la televisión peruana. Estamos en todas las plataformas digitales brindándoles entretenimiento de calidad. Contamos con membresías pagadas para países que disfrutan de series de televisión, telenovelas, magazines y televisión en vivo. Encuentra todo esto y más en nuestra plataforma tvGO.

JuntémonosMás

Desde América Noticias

José Jerí asume como presidente tras vacancia de Boluarte Edición Mediodía Noticias Perú.

Congreso aprueba vacancia de Dina Boluarte con 123 votos Edición Mediodía Noticias Perú.

Impedimento de salida para Dina Boluarte por dos casos Edición Mediodía Noticias Perú.

EN VIVO JOSÉ JERÍ ES EL NUEVO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA América Noticias.

EDICIÓN MEDIODÍA Integrantes de Agua Marina se recuperan tras incidente shorts.

EN VIVO JOSÉ JERÍ ES EL NUEVO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA América Noticias.

Crisis política: Congreso debate la vacancia presidencial Edición Extraordinaria Noticias Perú.

Dirigentes excluidos de reunión clave sobre transporte urbano Edición Mediodía Noticias Perú.

Renovación Popular plantea destituir a la presidenta Boluarte Edición Mediodía Noticias Perú.

Integrantes de grupo musical se recuperan tras incidente Edición Mediodía Noticias Perú.

Hermanos Quiroga estables tras incidente médico grave Edición Mediodía Noticias Perú.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Rebeca Escribens ante continua ola de delincuencia shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Eva Ayllón y Daniela Darcourt en Harvard shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Artistas rechazan terrible hecho que le sucedió a Agua Marina shorts.

Gian Marco se pronunció sobre lo sucedido con 'Agua Marina' América Espectáculos (HOY).

Además hoy día 11 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

América Noticias

video

José Jerí asume como presidente tras vacancia de Boluarte Edición Mediodía Noticias Perú

video

Congreso aprueba vacancia de Dina Boluarte con 123 votos Edición Mediodía Noticias Perú

video

Impedimento de salida para Dina Boluarte por dos casos Edición Mediodía Noticias Perú

video

EN VIVO JOSÉ JERÍ ES EL NUEVO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA América Noticias

video

EDICIÓN MEDIODÍA Integrantes de Agua Marina se recuperan tras incidente shorts

video

EN VIVO JOSÉ JERÍ ES EL NUEVO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA América Noticias

video

Crisis política: Congreso debate la vacancia presidencial Edición Extraordinaria Noticias Perú

video

Dirigentes excluidos de reunión clave sobre transporte urbano Edición Mediodía Noticias Perú

video

Renovación Popular plantea destituir a la presidenta Boluarte Edición Mediodía Noticias Perú

video

Integrantes de grupo musical se recuperan tras incidente Edición Mediodía Noticias Perú

video

Hermanos Quiroga estables tras incidente médico grave Edición Mediodía Noticias Perú

video

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Rebeca Escribens ante continua ola de delincuencia shorts

video

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Eva Ayllón y Daniela Darcourt en Harvard shorts

video

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Artistas rechazan terrible hecho que le sucedió a Agua Marina shorts

video

Gian Marco se pronunció sobre lo sucedido con 'Agua Marina' América Espectáculos (HOY)

Todos los videos desde América Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Internacional de la Niña

Día Internacional de la Niña

Creación del distrito de Rahuapampa (Huari)

Creación del distrito de Rahuapampa (Huari)

Fallecimiento del expresidente José de la Mar

Fallecimiento del expresidente José de la Mar

Día Mundial de los Cuidados Paliativos

Día Mundial de los Cuidados Paliativos

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día Internacional del Árbitro de Fútbol

Día Internacional del Árbitro de Fútbol

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es sábado, 11 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.45
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo