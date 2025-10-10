EDICIÓN MEDIODÍA Integrantes de Agua Marina se recuperan tras incidente shorts
César Augusto Moreni y Wilson Javier Julca, integrantes de una agrupación musical, siguen en observación en el hospital Guillermo Almenara tras un incidente. Se encuentran estables y acompañados por sus familias. Aunque no requieren cirugía, aún presentan signos de afectación.
