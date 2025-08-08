GRABADO el 08-08-2025

Nicolás Lúcar: Tus antiguos amigos están ocupando territorio peruano y sembrando la violencia

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 8/08/25.

Unión Europea desplaza a Estados Unidos como destino de envíos peruanos.

Implementan la Educación Sexual Integral en espacios comunitarios de la región Arequipa.

La Molina: Recuperan la vía auxiliar de la Avenida Separadora Industrial.

Hallan 248 nuevos geoglifos en Nasca con apoyo de la IA.

Asesinan a cobrador de la empresa 'El Tigrillo': Sicarios dispararon con pasajeros a bordo.

Tumbes: Madre de menor desaparecido se reencuentra con su hijo.

Miraflores: ¡Atención! Cuadra 13 de la Av. José Pardo cerrada tras accidente vehicular.

"Los límites quedaron zanjados en el Tratado Salomón-Lozano", afirma el Colegio de Geógrafos.

Perú y Colombia han abandonado la Amazonía: "Están poniendo el foco en algo que no es relevante".

Tensión en la frontera: avión militar colombiano sobrevuela isla peruana.

"Nunca puedes descartar una confrontación bélica", asegura excomandante general del Ejército.

Escolares de Santa Rosa cruzan a Brasil para estudiar ante abandono del Estado peruano.

Dueño de concesionario de cafetería de colegio continúa recibiendo amenazas de extorsionadores.

Además hoy día 08 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Día Interamericano de la Calidad del Aire

Día Mundial del Orgasmo Femenino

Nacimiento de la historiadora María Rostworowski

Fiesta Patronal de Santa Clara (Iquitos)

Festival de Cine de Lima

