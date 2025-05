GRABADO el 14-05-2025

LA PÁNFILA: La 'sartén' de Carlos Vílchez, la caída en el show de Gisela, la bronca con Dorita y más

¡IMPERDIBLE ENTREVISTA con María Victoria Santana, la inolvidable 'La Pánfila'!



Descubre los momentos más DUROS, divertidos y polémicos que vivió en la televisión peruana . Desde maldades de colegas hasta secretos con famosos , pasando por confesiones que nadie se atrevió a contar. ¿Qué dijo sobre Dorita? ¿Qué pasó con Carlos Vílchez? ¿Y qué peloteros le tiraron maíz?



¡No te pierdas este café con harto chimi chimi! !



LaPánfila MaríaVictoriaSantana televisiónperuana farándulaperuana confesionesTV



04:23 María Victoria Santana sufrió maltratos al entrar a la TV

06:16 Pelea entre María Victoria Santana y Dorita

09:38 La Pánfila: sin indemnización tras lesión en El Gran Show

12:42 La Pánfila: depresión y silla de ruedas tras caída

14:03 La Pánfila fue abandonada por el padre de su hijo

16:05 La Pánfila y su separación por celos del ex

20:21 La Pánfila habla de su pasado con Carlos Vílchez

25:11 Productor le ofreció depto a La Pánfila y fue despedida

29:12 La Pánfila sobre Jorge Luna: Se ve más guapo millonario

31:23 Roche entre La Pánfila y Yiddá por Mamá con huevos

33:01 La Pánfila se disculpa con Yiddá Eslava

44:56 La Pánfila decepcionada con justicia tras robo a su circo

47:24 La Pánfila: Martín Arredondo es despreciable

47:52 La Pánfila llama tontita a Yiddá Eslava

48:57 La Pánfila defiende al Dr. Fong

50:52 La Pánfila critica a Janet Barboza

55:50 La Pánfila: futbolistas me tiraron maíz, pero no Cueva

57:37 La Pánfila: nunca respondí a peloteros, no me gustan

01:08:00 La Pánfila: Manolo Rojas me tiene resentimiento



Canal oficial del diario Trome de Lima, Perú.



Suscríbete: https://bit.ly/2m0W5Yj



Sitio web: https://trome.pe/



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/Tromepe/

Twitter: https://twitter.com/tromepe

Instagram: https://www.instagram.com/tromeoficial/

TikTok: https://www.tiktok.com/tromepe



La Pánfila

María Victoria Santana

entrevista exclusiva

televisión peruana

confesiones de famosos

Carlos Vílchez

Dorita

peloteros peruanos

farándula peruana

canal 4

canal 5

El Gran Show

escándalos en TV

conflictos en la farándula

roche con Yiddá

Janet Barboza

Dr. Fong

chismes TV Perú

productores de televisión

historias detrás de cámaras

Desde Trome Perú

Universitario vs. Barcelona SC EN VIVO: Análisis y reacciones Copa Libertadores.

LA PÁNFILA: La 'sartén' de Carlos Vílchez, la caída en el show de Gisela, la bronca con Dorita y más.

'ZLATAN' FERNÁNDEZ y su EXPERIENCIA más DIFÍCIL como FUTBOLISTA La Fe De Cuto.

"Yo pagué todo": Greyssi niega ayuda de Milena y su hermano para viajar a EE.UU. cafeconlachevez.

'Zlatan' Fernández cuenta la vez que perdieron un campeonato por su "culpa" La Fe de Cuto.

¡Panfila llega con TODO al Café con la Chevez! María Victoria es la entrevistada de la semana.

RECHAZO a DINA BOLUARTE SUPERA el 90 en todas las regiones del PERÚ Trome.

Greissy revela que tío y abuela de Ítalo la estafaron: "Les di 9 mil soles para reingresar a Perú".

PARO DEL 14 DE MAYO en LIMA y REGIONES: GREMIOS exigen FIN de la INSEGURIDAD Trome.

Teddy Cardama dejó el fútbol por la enfermedad de su hijo trome lafedecuto shorts.

Perdí un hijo de Edwin Sierra": Greissy Ortega lanza tremenda bomba cafeconlachevez trome.

GREYSSI revela que su hermana MILENA le fue infiel a EDWIN SIERRA cafeconlachevez trome.

El día que se metió en bronca entre Chiquito y La Hiena Gómez trome lafedecuto.

Greyssi niega ayuda de Milena Zarate y su hermano para viajar a EE.UU.: "Yo pagué todo".

Zlatan Fernández: El matamoscazo de Cuto, Alianza Lima, la razón de su retiro y más lafedecuto.

Además hoy día 15 de Mayo en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Trome Perú

Todos los videos desde Trome Perú en Youtube.