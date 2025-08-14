PJ realiza audiencia de detención contra colombianos que midieron zona en Santa Rosa HLR
El Poder Judicial realiza audiencia de detención judicial contra topógrafos colombianos que fueron hallados en Santa Rosa midiendo el territorio peruano. Gustavo Petro denunció un secuestro contra sus compatriotas.
Loreto
Isla Santa Rosa
Santa Rosa de Loreto
Combia
Leticia
Gustavo Petro
Dina Boluarte
Amazonas
