GRABADO el 28-09-2025

VENEZUELA realiza maniobras militares ante "AMENAZA" de EEUU

Maduro ordenó este sábado una jornada de maniobras militares y simulacros de emergencia en medio de la tensión con Estados Unidos. Las actividades incluyeron el despliegue de tropas, prácticas de defensa costera y entrenamientos civiles en más de 400 centros en todo el país. Entre las imágenes difundidas destacaron lanzamientos de misiles en Paraguaná y maniobras en la estratégica Isla de Patos, además de capacitaciones a la población en manejo de armas y defensa territorial.

La movilización se produjo días después del envío de una flotilla estadounidense al Caribe, integrada por buques de guerra y un submarino nuclear. Caracas calificó esta acción como una amenaza directa a la soberanía, mientras Washington señaló que busca combatir el narcotráfico. En paralelo, EE. UU. reportó la destrucción de embarcaciones con drogas que dejó 14 muertos, hecho que encendió alertas en la ONU.



venezuela nicolasmaduro donaldtrump estadosunidos buques



SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg



MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/

FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape

X https://twitter.com/larepublicape

INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/

TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe

WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e

LaRepública



nicolas maduro

nicolas maduro hoy noticias

nicolas maduro despliegue militar

nicolas maduro vs trump

nicolas maduro responde a trump

EXCOMANDANTE revela vínculos de EL MONSTRUO con 15 policías y alcaldes LR.

PETRO RESPONDE A EE.UU. tras REVOCACIÓN DE VISA americana LR.

MARCHA de la GENERACIÓN Z y TRANSPORTISTAS deja 18 HERIDOS por represión policial LR.

En 10 meses se va Dina y nunca más, mensaje de Vizcarra a 'Generación Z' EnVivoLR.

VENEZUELA realiza maniobras militares ante "AMENAZA" de EEUU.

En 10 meses se va Dina y nunca más, mensaje de Vizcarra a 'Generación Z' EnVivoLR.

Queremos trabajar sin miedo: transportistas paralizan Lima por tercer día LR.

Petro estalla contra Trump por quitarle su visa LR.

En Vivo: Tercera fecha de la manifestación de la generación Z EnVivoLR.

UNIVERSITARIO VS CUSCO FC FECHA 11 TORNEO CLAUSURA LIGA 1 2025.

FERNANDO TUESTA DENUNCIA QUIEBRE DE LA NEUTRALIDAD ELECTORAL CURWEN EN LA REPÚBLICA HNewsLR.

Maduro ofrece apoyo a Trump para capturar al Tren de Aragua en EE.UU. LR.

UCRANIA acusa a RUSIA de DESCONECTAR CENTRAL NUCLEAR de red eléctrica de ZAPORIYIA LR.

Buenazo en Fusión 2025: conoce la feria gastronómica que atiende hasta este 28 de setiembre.

Entrevista a INDIRA HUILCA ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD HNewsLR.

Además hoy día 28 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS La República - LR+

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.