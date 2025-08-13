GRABADO el 13-08-2025

Santa Rosa: corazón peruano en el Amazonas Domingo al Día Perú

Santa Rosa: corazón peruano en el Amazonas Domingo al Día Perú



El distrito de Santa Rosa, es un lugar donde sus pobladores defienden con orgullo su identidad y sus costumbres. No solo son parte de nuestro territorio, sino también de nuestra historia y de nuestra sangre.





DomingoAlDía MelissaPeschiera, Noticias Perú



Escríbenos con tus denuncias a domingoaldiaamericatv.pe



Mira en VIVO todos los noticieros y Dominicales de América Televisión https://bit.ly/vivoamericatvgo

Mira completo Domingo al Día https://bit.ly/dadatvgo

SUSCRÍBETE (Perú) http://ow.ly/tmeQ30qB9Vs

SUSCRÍBETE (Extranjero) https://bit.ly/YTsuscripcionextranjero

Descarga la app por Android http://bit.ly/appandroidtvgo

Descarga la app por IOS http://bit.ly/appiostvgo



SUSCRÍBETE A NUESTRO CANAL DE YOUTUBE https://bit.ly/suscripcionnoticias

ENCUENTRA LAS NOTAS DE DOMINGO AL DÍA EN YOUTUBE https://bit.ly/listaytdd25



Visita nuestro sitio http://bit.ly/WEBamericanoticias



Síguenos en:

FACEBOOK América TV: http://bit.ly/fbamericatv

INSTAGRAM América TV: http://bit.ly/igamericatv

TIKTOK América TV: http://bit.ly/tkamericatv

X América TV: http://bit.ly/twamericatv



Acerca de Domingo al Día:

La fuerza informativa de América Televisión sigue creciendo y las mañanas de los domingos serán diferentes. Domingo al Día llega totalmente renovado con un estilo ágil y fresco. El programa presentará de manera veraz y objetiva informes exclusivos, el resumen de las noticias más destacadas de la semana y los sucesos más importantes del ámbito político, nacional e internacional.



Conducido por Melissa Peschiera



Acerca de América Televisión:

América Televisión es el canal número uno de la televisión en Perú. Estamos en todas las plataformas digitales brindándoles entretenimiento e información de calidad. Contamos con membresías pagadas para países que disfrutan de series de televisión, telenovelas, noticieros, magazines y televisión en vivo. Encuentra todo esto y más en nuestra plataforma tvGO.



JuntémonosMás

Desde América Noticias

¿Patricio Parodi cambió luego de su ruptura con Luciana Fuster? América Espectáculos (HOY).

¿Se terminó la amistad entre Alejandra Baigorria y Mario Irivarren? América Espectáculos (HOY).

AMÉRICA ESPECTÁCULOS 5 razones por las que Rebeca Escribens no renunciaría shorts.

Santa Rosa: corazón peruano en el Amazonas Domingo al Día Perú.

Opciones para celebrar el día del niño Domingo al Día Perú.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Alejandra Baigorria sobre su amistad con Mario Irivarren shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Patricio Parodi no le cree a Rosángela Espinoza shorts.

Sanguchones llenos de sabor Domingo al Día Perú.

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts.

CUARTO PODER Falsas ofertas laborales engañan con cobros ilegales shorts.

Escándalo por irregularidades en millonario programa de Acuña Cuarto Poder Perú.

CUARTO PODER Red policial acusada de extorsionar en operativos cae en Lima. shorts.

Congresistas cuestionados presidirán comisiones clave Primera Edición Noticias Perú.

Tensión por bandera en isla amazónica entre Perú y Colombia Primera Edición Noticias Perú.

Reportan sospechoso pago exprés de deuda de presidente de EsSalud Cuarto Poder Perú.

Además hoy día 14 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS América Noticias

Todos los videos desde América Noticias en Youtube.