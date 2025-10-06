Enfrentamientos entre policías y transportistas en el paro: Llantas pinchadas y bloqueos de vías
En el paro de transportistas del 6 de octubre, se registraron diversos incidentes y tensiones entre los manifestantes y la Policía Nacional del Perú. En uno de ellos, en el óvalo Habich, pincharon la llanta a un bus que había sido intervenido por un agente, obligándolo a bajar.
