GRABADO el 10-09-2025

Juan José Santiváñez se convierte en enemigo Nro 1 del Perú Pico a Pico con Mabel Cáceres

Hoy en Pico a pico:

- Juan José Santiváñez, enemigo número 1 del Perú

- El pesar y especulaciones por la muerte de Jaime Chincha

- Cosas que solo pasan en Perú

- Conexión regional: Escándalo en La Libertad por Acuña, Izan bandera de Colombia en Putumayo, mujeres sikuris en Arequipa alzan su voz



¡Accede a contenido exclusivo y beneficios especiales!

Únete a Buhocomunidad aquí https://elbuho.pe/comunidad/

Nuestra web: www.elbuho.pe

Síguenos en nuestras redes sociales:

Facebook: ElBuho.pe

Instagram: elbuho.pe

Twitter/X: elbuhope

TikTok: elbuho.pe



noticiasperu ultimasnoticias peru fyp loultimo peru congreso NoticiasHoy Noticiashoyperu loultimonoticiasperu

Desde El Búho pe

JUGANDO CON FUEGO Dina Boluarte dispara contra el fujimorismo: Yo no pago fajos de billetes".

Ayacucho: Fenatep anuncia vigilancia a Boluarte por promulgación de ley de pensiones.

Machu Picchu al borde del caos: disputa por el transporte de turistas podría detonar enfrentamientos.

La Libertad: Denuncian que gestión de César Acuña habría sobrevalorado compra de patrulleros.

Juan José Santiváñez se convierte en enemigo Nro 1 del Perú Pico a Pico con Mabel Cáceres.

PASÓ EN EL PERÚ Caso UNCP: Crímenes fueron parte de una estrategia militar".

¡DINA ES LA SIGUIENTE! Hackers van tras Dina: revelarán conexiones de poder y corrupción.

Gino Ríos y su sentencia por violencia familiar se quedan en la JNJ Pico a Pico con Mabel Cáceres.

IMÁGENES DAN VUELTA AL MUNDO Jóvenes incendian el Congreso en Nepal y las redes peruanas estallan.

Delia Espinoza no se calla: enfrenta a Willax y responde con todo a quienes buscan sacarla del cargo.

SANTIVAÑEZ EN LA ONU defendió la LEY DE AMNISTÍA: advirtió la salida de Perú de la CIDH.

PASÓ EN EL PERÚ: Machu Picchu al borde del caos: aumenta disputa por el transporte de turistas.

¡OTRO JUEZ SE REBELA! Otro juez le dice NO al Congreso y Dina y decide no aplicar ley de Amnistía.

HUMILLACIÓN INTERNACIONAL ONU le canta sus verdades a Santivañez y a Dina: No son propietarios".

¡DESMAYOS EN PALACIO! Mujer se desmaya en brazos de Dina Boluarte al recibir su título.

Además hoy día 11 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS El Búho pe

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.