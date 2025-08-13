GRABADO el 13-08-2025

Encuestadoras ¿Tienen las reglas claras para las Elecciones2026?

El JNE establece requisitos claros para las encuestadoras: registro, presentación de informes y total transparencia, con sanciones que van desde multas hasta la cancelación del registro . Así se garantiza información confiable rumbo a las elecciones2026 .



