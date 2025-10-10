GRABADO el 10-10-2025

Fuerzas Armadas y Policía llegan a Palacio de Gobierno

Medios nacionales e internacionales cubren la transición presidencial.



ATVNoticias ATVNoticiasMatinal

Encuentra más información en www.atv.pe

Síguenos en:

Facebook: https://www.facebook.com/ATVNoticias9

Twitter: https://twitter.com/atvnoticias

Instagram: https://www.instagram.com/atv.pe

https://www.tiktok.com/atv.pe

Web: https://www.atv.pe/programa/atv-noticias-edicion-matinal

Desde ATV Noticias

Fe de Erratas JOSÉ JERÍ JURÓ COMO PRESIDENTE ¿QUÉ SE ESPERA CON ESTE NUEVO GOBIERNO?- ATV.

José Jerí: El perfil del nuevo presidente de la República.

José Jerí: Nuevo presidente había asegurado en una entrevista que no aceptaría el cargo.

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 10 de Octubre de 2025.

Fuerzas Armadas y Policía llegan a Palacio de Gobierno.

De PPK a Dina Boluarte: Ningún presidente del Perú ha terminado su mandato desde 2016.

Dina Boluarte: Audiencia de impedimento de salida será el miércoles 15 de octubre.

Expremier sobre la vacancia de Boluarte: "No es que la crisis se acabó".

¡Matinal resuelve! Madre con depresión recibe donativos para iniciar su emprendimiento.

¿Qué sigue para Dina Boluarte?: Asilo político estaría en manos de José jerí y su gobierno.

Ministerio Público solicita impedimento de salida para Dina Boluarte.

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del viernes 10 de octubre del 2025.

Analista sobre permanencia de Jerí en la presidencia: Hay que considerar la fragilidad política.

Sandra Plevisani comparte el secreto de su exquisita tarta tatín de manzanas.

Abogado de Dina Boluarte informa su paradero: "Ni asilada ni no habida, ella está en su casa".

Además hoy día 10 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS ATV Noticias

Todos los videos desde ATV Noticias en Youtube.