ATV Noticias Edición Matinal: Programa del viernes 26 de septiembre del 2025
ATVNoticias ATVNoticiasMatinal
Fe de Erratas ¡MÁS DE 100 BUSES APAGARON MOTORES Y PARALIZARON POR EXTORSIONES! - ATV.
Dina Boluarte en Perumin: "Hemos presentado 11 puntos clave para la nueva ley MAPE".
Fe de Erratas CRISIS DEL TRANSPORTE. MÁS DE 100 BUSES APAGARON MOTORES Y PARALIZARON POR - ATV.
TC rechaza hábeas corpus de Eliane Karp por caso "Ecoteva".
Declaración del ministro Manero sobre agua para minería genera controversia en Arequipa.
Exministro Jordán sobre agentes que filtraron información: "es una traición al uniforme".
Surquillo: Pareja es brutalmente asaltada por raqueteros dentro de su auto.
Carapongo: Asesinan a dos hombres mientras iban en moto.
Chorrillos: Pescadores se pronuncian tras enfrentamiento con policías por muelle.
Breña: Piden ayuda para encontrar joven con autismo desaparecido desde el domingo.
Sandra Plevisani revela cómo preparar los irresistibles cachitos de almendras en Secretos de cocina.
Secretos de Cocina: Programa del 26 de septiembre del 2025.
ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 26 de setiembre de 2025 - LA CAPTURA DE "EL MONSTRUO".
Choferes hacen plantón cansados de extorsiones: "No es justo que nos estén matando".
Además hoy día 27 de Setiembre en el calendario del Perú.
