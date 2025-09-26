GRABADO el 26-09-2025

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del viernes 26 de septiembre del 2025

ATVNoticias ATVNoticiasMatinal
Fe de Erratas ¡MÁS DE 100 BUSES APAGARON MOTORES Y PARALIZARON POR EXTORSIONES! - ATV.

Dina Boluarte en Perumin: "Hemos presentado 11 puntos clave para la nueva ley MAPE".

Fe de Erratas CRISIS DEL TRANSPORTE. MÁS DE 100 BUSES APAGARON MOTORES Y PARALIZARON POR - ATV.

TC rechaza hábeas corpus de Eliane Karp por caso "Ecoteva".

Declaración del ministro Manero sobre agua para minería genera controversia en Arequipa.

Exministro Jordán sobre agentes que filtraron información: "es una traición al uniforme".

Surquillo: Pareja es brutalmente asaltada por raqueteros dentro de su auto.

Carapongo: Asesinan a dos hombres mientras iban en moto.

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del viernes 26 de septiembre del 2025.

Chorrillos: Pescadores se pronuncian tras enfrentamiento con policías por muelle.

Breña: Piden ayuda para encontrar joven con autismo desaparecido desde el domingo.

Sandra Plevisani revela cómo preparar los irresistibles cachitos de almendras en Secretos de cocina.

Secretos de Cocina: Programa del 26 de septiembre del 2025.

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 26 de setiembre de 2025 - LA CAPTURA DE "EL MONSTRUO".

Choferes hacen plantón cansados de extorsiones: "No es justo que nos estén matando".

Además hoy día 27 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Descubrimiento del complejo arqueológico «Gran Pajatén»

Descubrimiento del complejo arqueológico «Gran Pajatén»

Festival Internacional de Primavera Trujillo

Festival Internacional de Primavera Trujillo

Fallecimiento de Raúl Porras Barrenechea

Fallecimiento de Raúl Porras Barrenechea

Semana Turística de Ucayali

Semana Turística de Ucayali

Nacimiento de Google

Nacimiento de Google

Festival del Manglar en Puerto Pizarro

Festival del Manglar en Puerto Pizarro

